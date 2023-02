Centro comercial La Estación, de Ibagué, alista su ampliación

Con una inversión de $120.000 el centro comercial La Estación, que cumple 10 años en Ibagué, de la familia de Gran Estación de Bogotá, prepara su ampliación. Su gerente general, Efraín Valencia, explica la dimensión del proyecto que promete dinamizar la economía regional.



¿Cómo es hoy el centro comercial?

La Estación Centro Comercial abrió las puertas hace 10 años, tiene 60.000 metros de área construida y 39.000 metros cuadrados de área comercial.

Son 210 marcas. De ellas, cerca de 30 son de la región.



​¿Cómo describe la oferta?

Tenemos un componente muy fuerte de entretenimiento con karts, bolos, fútbol 5, una zona de bares, cine, gimnasio. Esa infraestructura ha estado acompañada de una serie de actividades tanto de mercadeo como sociales. También hemos sido un actor en la realización de eventos como conciertos.



Hemos sido pioneros en inclusión, uno de nuestros pilares de marca. También nos hemos fortalecido en temas ambientales y somos promotores del uso de bicicletas. Generamos cerca de 1.200 empleos directos y cerca de unos 500 indirectos.



​¿Cómo es la ampliación?

Gracias al posicionamiento y por la solicitud de muchas marcas que están buscando ingresar a las ciudades intermedias y algunas marcas que ya están y quieren crecer, los inversionistas toman la decisión de hacer una ampliación del centro comercial. Consta de 23.000 metros más de área construida y 12.000 metros más de área comercial. Pasaríamos a 88.000 metros de área construida y unos 51.000 metros de área de ventas. Dejamos de ser un centro comercial mediano para ser grande y esto es clave porque en las ciudades intermedias, operan los medianos.



Nosotros tendríamos un centro comercial grande conforme a la categorización que hay a nivel latinoamericano. Eso nos traería marcas nacionales e internacionales que han expresado su intención de entrar llevando inversión a la región.​

​¿Cuánto empleo sumará?

Tendríamos cerca de 800 empleos directos y 400 indirectos cuando ya entremos en operación. Apuntamos a emplear mujeres y jóvenes, especialmente, teniendo en cuenta que Ibagué es la segunda ciudad del país con mayor desempleo después de Quibdó.



¿Cuál es el inversión y el cronograma de la obra?

Se acerca a $120.000 millones. Estamos en los trámites legales y la idea es empezar la ejecución en el segundo semestre. Puede tardar entre 14 y 18 meses. Y trabajamos en la parte comercial, enviando un mensaje de confianza a las marcas y los clientes.



Adicionalmente, nos estaríamos acogiendo a beneficios tributarios que otorga la Alcaldía a quienes inviertan en la ciudad, y en este caso en los locales.



¿Qué traerá la ampliación en términos de mezcla comercial?

​Este crecimiento va a llevar a que tengamos cerca de 70 marcas adicionales a las 210 ya existentes. Entonces fortaleceremos nuestro portafolio. Esta ampliación añadiría 340 plazas de estacionamiento que se sumarían a las 800 para automóviles y 300 de motocicletas.



​¿Cómo está la industria de los centros comerciales?

​Acecolombia muestra que hace 10 a 12 años se inauguraban 12 a 14 centros comerciales por año y en el 2022 fueron dos. La tendencia es a las ampliaciones y fortalecimiento de proyectos actuales.



El 38% de los centros comerciales del país proyectan una mejora o una ampliación y de esos el 52% es en las ciudades intermedias.



¿Cómo les va en tráfico?



Por lo menos el nuestro viene creciendo. En el 2019 tuvimos 7,1 millones de personas y el año pasado cerramos con casi 7,6 millones y este 2023 proyectamos cerrar con 8 millones de visitantes. Cuando el nuevo proyecto esté en operación, la idea es superar los 10 millones. El interés de Ibagué como destino turístico ha sido unos de los factores que incluye en ese crecimiento. Y se han desarrollado proyectos de vivienda.



¿Y qué pasa con el tiquete promedio de compra?



El año anterior tuvimos un primer semestre espectacular, con el impulso del 2021. El segundo semestre empezó a ser un poco más complejo en lo que tiene que ver con el comercio y al final del año esperábamos una dinámica que no se dio, nos quitaron un Día sin IVA y en Ibagué, puntualmente, tuvimos dos días de paro de los transportadores. Eso llevó a que los crecimientos fueran muy pequeños frente al 2021. Entonces el último trimestre no fue tan fuerte como se esperaba.



Pero pese a que las condiciones no son las más adecuadas, hay una redistribución del gasto de los hogares que ha fortalecido categorías como la de entretenimiento. Y la gente no deja de consumir su mercado, de vestirse y de comprar calzado. También se fortalece la gastronomía. Nuestro tiquete promedio está entre $200.000 a $210.000.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio