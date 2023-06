En mitad de año se viajará en bus y con menos presupuesto

Desde comienzo de año, la subida en costos ha hecho que los colombianos aminoren los costos para sus viajes, lo que ha hecho que cada vez menos personas tengan en el radar un destino internacional. Según datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en abril el flujo de colombianos al extranjero cayó un 7% frente al mismo periodo del 2022.

Datos similares tiene el buscador de vuelos Viajala.com, que observó una disminución de más de un 8% en las búsquedas internacionales en mayo de 2023, con relación al mismo período de 2022. Para los especialistas, uno de los factores que contribuyen a la desaceleración de vuelos internacionales son los altos costos de los tiquetes aéreos, sumado a la disminución de competición entre aerolíneas.

“Este año hay menos oferta internacional a destinos del Caribe con la salida de Viva Air. También aunque la tasa de cambio viene mejorando frente al dólar, sigue representando un alto costo, y esto termina incrementado los precios de los tiquetes”, dice Romain Maciejewski, director comercial de Viajala.

Así mismo, la oferta local disponible en vuelos y con la salida de dos jugadores, los viajeros han optado por viajar más en autobus o en carro particular, por lo cual los destinos deben estar relativamente cerca.

Es así, que según la encuesta mensual de Gasto Interno del Dane, los viajes en transporte terrestre vehicular crecieron 23,7% en marzo frente al año 2022 y el transporte terrestre público 7,4%, lo que llevó que los viajes en avión cayeran 3,2%.

Con estas dificultades, sumada la inflación en los hogares y el regreso del IVA del 19% a los servicios turísticos, los principales gremios del sector pronostican una caída en sus índices de ocupación.

Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, esto derivará en las vacaciones de mitad de año una caída de 5 puntos porcentuales en la ocupación hotelera frente al mismo periodo de 2022.

“Tendremos una reducción importante en la ocupación hotelera, pero esto no solo nos afectará a nosotros, sino en general al sector. Por ejemplo, los viajeros que se movilizaron por el territorio en avión cayeron 9%, lo que significa, un millón de pasajeros entre enero y mayo que los destinos recibieron”, dijo José Andrés Duarte García, presidente de Cotelco.

Si bien el sector, desde hace más de seis meses, ha reiterado al Gobierno su petición de retornar a un IVA del 19%, aún no se toman decisiones concertadas al respecto.

“Nosotros hemos venido reiterando al Gobierno, que si es que no quieren bajar el IVA al 5% o al 0%, que haya un IVA diferencial, como existe en muchos países del mundo, pues han puesto al turismo como el gran jalonador desarrollo económico. Si bien el Gobierno no acompañó esta iniciativa en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se perdió una oportunidad, diseñemos una forma para incentivar el gasto y la demanda”, señaló Duarte.

Mientras tanto, todo parece indicar, según las tendencias de gastos de los hogares, que estos continuarán con la tendencia de viajar por tierra, quedarse menos noches en el destino, debido a la subida de los precios y otros factores y buscarán alternativas de actividades y alojamiento para aminorar costos y poder tener unas vacaciones de mitad de año en destinos nacionales.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Twitter: @Paula1GB

Periodista Portafolio