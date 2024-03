A los colombianos les preocupa que los políticos manejen recursos de la salud

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), presentó los resultados de la actualización de la Encuesta Periódica de INVAMER, correspondiente al capítulo de salud.



Se evidenció que a más personas les preocupa que los recursos del sistema de salud sean administrados únicamente por entidades públicas nacionales o territoriales, con una cifra del 76%, la cual aumentó frente a febrero del 2023 cuando fue del 71%.



Entre los resultados, también se detalló que más del 70% de los colombianos se encuentra satisfecho con el sistema de salud, aunque no se niega que se necesitan mejoras.



Ahora bien, en materia de acceso, la encuesta registró una leve desmejora, pues en febrero de 2023 el 73% consideraba que era oportuno el acceso, mientras que en el resultado de este año el 61% aseguró que ha podido acceder al sistema de salud.



En ese sentido, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que se debe evaluar y revisar esos resultados, pues “en un año, algo debemos estar haciendo para que esa percepción se vea afectada”.



Respecto a la calidad, el estudio reflejó que bajo la experiencia en los servicios de salud, los encuestados consideran que esta ha mejorado, pues durante el 2023 en la categoría de aceptable pasó del 39% al 48% en febrero de 2024.



Sin embargo, la percepción de excelente pasó de 14% en el 2023 a 6% este año, seguido de la opinión “malo” que se mantuvo en el 12%.



“Lo que tenemos en este momento es un sistema que más o menos ha mantenido su percepción de calidad o su calificación de calidad por parte de los ciudadanos”, dijo el presidente de la Andi.



Frente a los servicios en salud, el 8% de los colombianos dice que durante este año el servicio ha mejorado, el 33% asegura que ha empeorado, pero el 59% dice que se ha mantenido igual.



Otro de los puntos relevantes es que el 64% de las personas encuestadas manifestó que no está dispuesto a renunciar a los servicios de salud, aunque un 76% se encuentra preocupado porque los recursos sean manejados por los políticos.



Por esta razón, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, indicó que el sistema de salud de Colombia es uno de los más sofisticados, por eso, se cuestiona el hecho de que actualmente se necesite una reforma a la salud.



“Hay una gran desconfianza en términos de que migremos ha sido un servicio público. Entendido como un servicio en el cual los recursos y las autorizaciones quedan en manos de los administradores públicos”, explicó.



Además, cuando se preguntó ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la eliminación de las EPS y que su función sea ejecutada por una entidad pública únicamente?, se refleja que la mayoría (59%) no están de acuerdo que sea de esa forma.