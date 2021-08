Las 15 empresas más INspiradoras del 2021, según Fundación Andi

La Fundación Andi en alianza con Usaid y Acdi Voca, seleccionaron las 15 organizaciones del 2021 que integran el listado de empresas INspiradoras, en su cuarta edición.



Para pertenecer a este grupo, estas compañías tienen tres características, relacionadas con el concepto de Valor Compartido.



La primera es el impacto social, la segunda está relacionada con los resultados para el negocio y la tercera tiene que ver con la inclusión de grupos históricamente desatendidos.

La Fundación Andi recordó que este listado se publica desde el 2018, luego de la publicación de 'Change the world', a cargo de FSG y la Revista Fortune, que desde 2015 destaca las organizaciones que brindan respuesta a las necesidades de la sociedad por medio de la innovación.



Según la directora de la Fundación Andi, Catalina Martínez. se decidió replicar esa iniciativa en Colombia para llamar la atención del sector privado y llevar la discusión de los temas sociales a otro nivel. Según el balance, en estas cuatro ediciones, 300 iniciativas han sido postuladas y 74 empresas han sido reconocidas.



La convocatoria 2021 recibió postulaciones de organizaciones que están en varios sectores de la economía: servicios públicos, pulpa, papel y cartón, comunicaciones, farmacéutico, cosméticos, gas y petróleo, siderúrgico, educación, alimentos, consultoría informática y químicos.



Las acciones que presentan las empresas que hacen parte de la lista 2021 tienen varios aspectos para resaltar, según sus organizadores. Uno de ellos tiene que ver con la diversificación de focos en los que orientan sus tareas.



Igualmente, se hizo “el reconocimiento de necesidades que an- teriormente habían sido ignoradas pero que actualmente se agudizaron por los efectos de la pandemia, habilitaron la creación de alternativas que facilitaran el acceso de servicios públicos, educación, empleo, capacitación e ingresos económicos a poblaciones tradicionalmente excluidas”.



Para la Fundación Andi, las empresas muestran un propósito más allá de generar utilidades y son “motor de cambio y fuente de inspiración para la sociedad”.



LAS SOBRESALIENTES



Al entrar en el detalle del listado, la Fundación Andi destaca en un grupo de las empresas postuladas el interés de profundizar en estrategias de inclusión para incidir en diversos territorios. En este caso, sobresalieron Sembremos Yuca, de Ingredion Colombia S.A, Renacer de Juan Valdez, Beer Office for All de Bavaria y Gestionando y Reciclando de Gerdau Diaco.



Para Catalina Martínez, “estas iniciativas están orientadas a mejorar el ingreso económico de los grupos impactados mediante su inclusión en las cadenas de valor de estas empresas, así como el acceso a información y el fortalecimiento de habilidades blandas y técnicas”.

Juan Valdez también fue resaltado. Cortesía

También integran el listado Movistar y las tres filiales del Grupo EPM: ESSA, Aguas Regionales y Aguas Nacionales, que se preocuparon por prestar servicios enfocados a suplir necesidades desatendidas como acceso a la educación a través de conectividad móvil, acceso a energía eléctrica prepagada, o adecuación de infraestructura para suministro de agua potable, en cada caso.



A su turno, Compañía Nacional de Chocolates, Veolia Colombia y Panamá, Colcafé y Emtelco se integran a la lista de empresas INspiradoraspor la diversificación de focos, reflejada en las poblaciones incluidas en sus iniciativas: grupos tradicionalmente excluidos de las dinámicas económicas del país como mujeres, personas en condición de discapacidad, agricultores, personas en situación de pobreza, población migrante, afrodescendientes, indígenas, entre otros.



Finalmente, tres compañías están en la categoría de grandes promesas. Son ellas: Comerbanc – Soy Campo, Sierra Nevada Hamburguesas y Malteadas con su estrategia 'Más allá del empleo', y Negocios Agroforestales que tiene un plan de formación integral con empleados de población vulnerable.



Tienen en común modelos de negocios en los que de forma sostenible hicieron inclusión de diversos tipos de población, generando a su vez nuevas oportunidades en zonas con altas condiciones de pobreza.



