Andi, preocupada por el alto volumen de proposiciones en la tributaria

Particular

En el marco de la instalación del Congreso Empresarial Colombiano, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, dijo que hay “preocupación” por el alto volumen de proposiciones que han llegado a la iniciativa de reforma tributaria que el Gobierno llevó al Congreso.



El dirigente gremial indicó que, de acuerdo con los niveles de deuda en Colombia, en el país se tendrá que hacer un esfuerzo más adelante, más allá de la tributaria que se está discutiendo en este momento.



“Sin duda alguna hay que buscar que esto (niveles de deuda) vuelva a bajar rápido, quizás este no es el momento de bajar en el gasto, en reducir en la inversión social, razón por la cual es importante que la tributaria salga transparente, sin ‘micos’ y lo más minimalista posible", dijo.



No obstante, Mac Master advirtió que “cuando uno oye hablar de que hay más de 180 proposiciones se preocupa, uno dice que no parecería que hay conciencia total alrededor de poder solucionar los problemas de sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad social”.



Y resaltó que desde el gremio se ha venido pidiendo que se concentren esfuerzos en esos dos temas que son de urgencia y luego se busquen generar soluciones más adelante alrededor del resto de desafíos que sigue teniendo el país.



De otra parte, el dirigente gremial indicó que hay muchas razones para ser optimistas de cara al futuro pues, según la encuesta de opinión empresarial, el 52% de los empresarios del país tienen previsto llevar adelante proyectos de inversión; además de la bonanza de los 'commodities', la evolución positiva de las remesas y de demanda de la energía.



Y agregó que la productividad en la nueva sociedad y economía dependerá de la sostenibilidad, digitalización y el Capitalismo Consciente. "Colombia es el lugar correcto, con grandes oportunidades, dependerá de nosotros tomar las decisiones correctas", precisó



En ese sentido, indicó que el país debe entender que hay nuevas formas de crecer. "En Colombia tenemos una ventaja gigantesca en tema de posibilidades de generación de energía con una huella baja de carbono que puede ser una ventaja competitiva para la reactivación y generación de empleo", puntualizó.