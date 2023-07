‘Uso de la nube atiende el afán por optimizar los costos’: AWS

Optimizar costos es una prioridad hoy para las empresas y hacer uso de los servicios en la nube puede ser una solución a esa tarea que surge en medio de la incertidumbre. Andrés Tahta, director regional de AWS para sector público en América Latina, explica experiencias de esos beneficios en Colombia.



¿Qué les preocupa hoy a las empresas?



El contexto mundial cambió en el último año. Hoy, la incertidumbre política, económica y social se está extendiendo.



De hecho, vemos que muchas compañías y entidades del sector público están asustadas y han comenzado a ser más conservadoras en sus decisiones. Como resultado, deciden recortar costos e invertir menos, limitando eventualmente proyectos de crecimiento.



¿Cómo pueden crecer?



Una pregunta que afana a las empresas es si pueden crecer, optimizar costos, e innovar aún en medio de esta incertidumbre.



Para esto la nube es la mejor solución para seguir desarrollándose.



Las organizaciones del sector público, constantemente se enfrentan a retos únicos para cumplir misiones complejas con recursos limitados.



¿Ustedes qué ofrecen para que lo puedan lograr?



La nube de AWS se convierte en una solución ideal a esta problemática, debido a que les permite a las compañías cambiar los gastos de capital por gastos variables, y pagar únicamente por los recursos de TI que necesitan y utilizan. Además, es flexible y eficiente, dependiendo de las necesidades.



¿Qué experiencias hay?



Los clientes de AWS están ahorrando costos de una forma muy significativa, por ejemplo, Ânima Educação, una de las instituciones de educación universitaria más importantes en Brasil, almacena su contenido y software en la nube de AWS, incluyendo documentos, audio y video. En este caso, se desarrolló una solución para que cualquier dispositivo conectado a internet acceda a escritorios virtuales con alta capacidad de procesamiento y acopio, para poder ser utilizados en clases y laboratorios virtuales. Esta labor se hizo en 40 días, y el acceso a los escritorios virtuales se incrementó 700%, con una reducción de costos del 75%.



¿Y en Colombia?



Otro ejemplo de hiperescalabilidad es Rappi. En época de pandemia tuvo que repensar su infraestructura para poder satisfacer una demanda creciente y enorme.



Gracias a esto, hoy procesa más de 25 millones de órdenes por mes en 9 países, y en su hora pico pueden estar corriendo más de 10.000 instancias simultáneamente. Para cumplir con la demanda y mantener los costos bajo control, el equipo de Rappi recurrió a las Instancias Spot de Amazon EC2 para crear un caso de optimización de costos, puesto que sabían que necesitaban de la nube, pero también asegurarse de no gastar de forma innecesaria, por lo que con esta herramienta ahorrarían un 10% adicional.



¿Sirve migrar de la infraestructura propia?



Las compañías que migran cargas de trabajo a la nube ya no tienen que pagar por el hardware, ni el mantenimiento, ni los costos de electricidad asociados con los DCs, ya que cuando migran los costos de IT son 100% variables, y los clientes sólo pagan por lo que usan. Eso significa que hay ahorros si el negocio se desacelera, y cuándo la economía se repone, no necesita esperar para desplegar nuevos recursos.



Otro beneficio es que ayuda a las compañías a incrementar el ritmo de innovación, a lanzar productos y servicios más rápido, y, por lo tanto, acelerar la generación de ingresos. Estudios muestran que, migrando cargas de trabajo a AWS, los clientes pueden reducir el tiempo en que tienen nuevos lanzamientos al mercado en un promedio de 43%, sin añadir más recursos.



¿Cómo innovan en todas las áreas y soluciones?



Un estudio de IDC de 2022 encontró que las organizaciones que desplegaron recursos en AWS en vez de usar sus DCs on-premises, redujeron sus costos anuales de IT en un promedio de 25%. De hecho, el portafolio de servicios de AWS ayuda a los clientes a tener mejor performance reduciendo los costos en áreas como cómputo, almacenamiento, bases de datos.



¿Qué ejemplo podría mencionar en el sector público en Colombia?



Algunas acciones concretas de AWS que contribuyeron a mejorar la experiencia de los ciudadanos son el trabajo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).



Con el apoyo de AWS logró tener una infraestructura dinámica y escalable en minutos, permitiendo almacenar cualquier tipo de información, reducir costos, y ser pioneros en temas de innovación y visión a nuevos proyectos tecnológicos alineados a los objetivos estratégicos de la entidad.



El Icfes implementó Amazon Elastic Transcoder para poder brindar unas funcionalidades específicas en la plataforma que se les ofrece a los estudiantes.



Adicionalmente, también con nuestro apoyo, la entidad indaga para implementar temas relacionados con Machine Learning y Big Data, con el objetivo de trabajar en proyectos basados en mejoras a las aplicaciones para pruebas electrónicas.



¿Tiene otro caso en Colombia?



El Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo de Bogotá, el cual da servicio a 2,5 millones de usuarios, con 588 camiones recolectores, requería tener un mayor control tanto de actividades como un monitoreo de rutas y tiempos.



Actualmente, el Distrito cuenta con la información disponible en la nube sobre la operación de los vehículos de aseo, lo que significa casi dos billones de registros, ya que la posición del camión se reporta cada 30 segundos.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio