AngloGold responde al archivo de licencia ambiental de Quebradona

Tras la decisión de la Anla de archivar el proceso de licencia ambiental sobre el proyecto de Minera de Cobre Quebradona, en Jericó (Antioquia), AngloGold Ashanti Colombia a través de un comunicado indicó que no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la autoridad ambiental sobre la evolución del proceso de licenciamiento.



(Lea: Archivan trámite de licencia ambiental de proyecto de cobre Quebradona)

"En la medida en que un comunicado de prensa no constituye, de ninguna forma, notificación legal de acto administrativo alguno, no es posible un pronunciamiento sobre una decisión de archivo cuyo detalle se desconoce", indicó.



(Lea: Cinco proyectos mineros estratégicos, sin avances)



La compañía además indicó que el archivo es una de tres respuestas posibles frente a una solicitud de licencia ambiental, a saber, aprobación, negación o archivo.



"El archivo es una decisión que implica que la autoridad estima que no le es posible pronunciarse de fondo sobre la solicitud de licencia y permite el espacio para volver a presentar la solicitud de licencia, una vez que la supuesta información faltante sea completada y presentada, para una nueva evaluación por parte de la autoridad", explicó.



Asimismo, al firma minera indicó que tiene un Estudio de Impacto Ambiental riguroso y exhaustivo, con análisis realizados con el acompañamiento de más de 27 firmas consultoras externas expertas.



"Lamentamos que la ANLA haya excedido todos los tiempos de Ley para pronunciarse e insistimos en que, una vez la ANLA, nos notifique en los términos establecidos en la ley, sólo en ese momento procederemos a analizar los detalles de la decisión y la argumentación que por Ley debe acompañarla", precisó.



PORTAFOLIO