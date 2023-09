AngloGold vende 50 % de Gramalote y sale de la mina

La compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti anunció que había cerrado un negocio con su socio B2Gold para vender el 50 % de su participación en Gramalote.



De esta forma, este proyecto pasa a ser de propiedad completa de B2Gold.



De acuerdo con la compañía, esto se hace con el fin de centrarse en su activos que ya están operativos y los de alto rendimiento. "Esta venta ayudará a aumentar nuestro enfoque en nuestros activos operativos y los proyectos que pretendemos desarrollar", dijo el director ejecutivo de AngloGold Ashanti, Alberto Calderón.



La venta se llevó a cabo por un total de US$60 millones y se hará por plazos, no de contado, informaron las partes. En la fecha de cierre de la transacción se dará un pago en efectivo de US$20 millones y el restante saldo va a depender del avance en hitos como la construcción y avance del proyecto.



De acuerdo con la minera sudafricana, esta transacción está en estudio y su aprobación depende del visto bueno del South African Reserve Bank, puesto que se "ejecutó antes de la implementación de la reestructuración corporativa propuesta relacionada con su nuevo domicilio corporativo en el Reino Unido y su cotización primaria en la Bolsa de Nueva York".



"El acuerdo, que proporciona la propiedad total del proyecto a B2Gold, sigue un proceso de venta conjunto de los socios AngloGold Ashanti y B2Gold por sus intereses combinados en Gramalote que no logró generar una oferta de un tercero que fuera aceptable ni para AngloGold Ashanti ni para B2Gold", expusieron en un comunicado.



Cabe recordar que AngloGold tiene otros proyectos en Colombia, dentro de los que se cuenta Quebradona y La Colosa, de los cuales tiene la participación completa. En el comunicado, la compañía hace mención a la primera, especificando que "sigue siendo un inversor comprometido y de largo plazo en Colombia con nuestro apasionante proyecto de cobre y oro Quebradona y esperamos desempeñar un papel clave en el desarrollo de un sector minero moderno y responsable".



Vale la pena destacar que La Colosa, proyecto de oro, se encontraba en etapa exploratoria, cuando una consulta popular definió que los habitantes de Cajamarca, Tolima no querían su desarrollo. Por este motivo, la empresa detuvo toda su operación e inversión en este proyecto.



Con respecto a Quebradona, la empresa se encuentra aún el proceso de licenciamiento ambiental que fue archivado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), con lo que su avance depende de la nueva presentación del estudio de Impacto Ambiental.



