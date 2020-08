‘Apostamos por la revolución cervecera en las casas’

La revolución en el mundo cervecero es darle a los consumidores la posibilidad de disfrutar de lo que más les gusta en la comodidad de la casa.



La pandemia del coronavirus también ha afectado las costumbres en el mundo y por eso ahora las marcas tratan de llevar las experiencias a los hogares y en el caso de Heineken, la novedad es llama ‘Blade’.



El sistema que incluye máquina y cápsulas no requiere de tanques de CO2 para su operación, así que la cerveza estará fría, tendrá la espuma característica y no afectará tampoco el consumo de energía de las casas.



Raúl Dos Santos Simao, country manager de Heineken en Colombia, explicó la llegada de esta experiencia al país y cómo cambiará la cultura cervecera local.



¿De qué se trata este lanzamiento?



Basados en el éxito que hemos tenido en otros mercados con el Heineken Blade en cerca de 70 países en los que tenemos más de 145.000 maquinas instaladas, llegamos a Colombia luego de UK, España, Corea del Sur, Chile, Filipinas y Sudafrica.



Identificamos que en Colombia esta innovación puede tener una gran aceptación, la idea es llevar la experiencia superior de consumo de cerveza que se denomina ‘draft’ o de barril, a la casa de los colombianos.



El sistema permite que la calidad de la cerveza sea igual que cuando sale de la planta y eso es muy importante porque tendremos una buena experiencia.



Ustedes ya tenían una opción de barriles, ¿cuál es la novedad?



La innovación está en que el sistema que está patentado por Heineken, contrario a otros, no necesita del CO2 sino que a través de la presión del aire va a hacer que del barril salga la cerveza con la calidad adecuada.



Se logra por las dos cámaras que tiene el barril, en una está el aire que atraviesa varias capas a presión y también la cápsula de la cerveza. De esta manera se da otra ventaja y es que no se tiene contacto ni con luz, aire, o con el CO2, haciendo que el líquido permanezca intacto y sea igual que en la puerta de la cervecería.



La maquina permite una temperatura de 2°C y en el vaso llegaría a 3°C y no se requiere de más que un enchufe y un espacio de 30 centímetros para su ubicación.



¿Qué pasa entonces con los residuos o cuál es el cuidado con el medio ambiente?



Este sistema está dentro de nuestra políticas de respeto por el medio ambiente y las cápsulas son 100% reciclables, los barriles son de plásticos Pet desechables de 8 litros y solo genera un consumo energético de 70 W, y puede mantener la cerveza fresca hasta por treinta días.



¿Habrá otras marcas en el sistema?



Por ahora en Colombia solo será Heineken, pero a nivel global ya lo hace, maneja cerca de unas 30 marcas distintas que están dentro de nuestro portafolio.



Ahora vamos a enfocarnos en esta y quizás en el futuro vamos a ir agregando más opciones.



Esta es una cerveza de alta calidad, que es aún mejor con este dispositivo. En este segmento el ahorro dependerá de las promociones que se hagan en la comercialización, pero nuestra idea es que el consumidor apueste por tener este sistema en la casa para que pueda elevar las características.



¿Este lanzamiento se da por la pandemia?



En parte sí se adelantó por que las peronas están en sus casas, pero lo que está por detrás es impulsar esta cultura de consumo de cerveza de calidad en la comodidad y que no se puede tener en los restaurantes o bares por la pandemia.



El proyecto en varios mercados estaba incluso antes del covid, pero para Colombia se aceleró ya que tenemos que garantizar la alta calidad de la experiencia.



¿Qué otros lanzamientos tendrán el resto del año?



Por ahora estaremos enfocados en esto veremos como reacciona el público. Inicialmente solo estamos en Bogotá y hacemos la venta por medio de Rappi. Veremos como le va al consumidor, todo el proceso de compra, entrega, el uso de la misma experiencia del postventa.



Luego queremos hacer la evaluación del proyecto, veremos cómo se expandirá al resto del país y las opiniones que se tienen. Por ahora en innovaciones estamos muy seguros del Heinken Blade y de que este va a contribuir en nuestro camino en Colombia.



Este será un segmento nuevo en el país, más que llegar en volumen es la calidad del producto, no podemos comunicar la inversión inicial pero la meta sí es lograr la satisfacción del consumidor y eso nos aportará a la marca como un todo, no la venta en litros o en cantidades.



¿Así se elevarán las características de su consumidor local?



Sí, lo que hemos observado en los ultimos años es que los consumidores colombianos han cambiado sus gustos, están más dispuestos a probar cosas nuevas, a tener diferentes experiencias.



Hemos visto que han dejado de lado el consumo tradicional y se ha aventurado a diferentes marcas, estilos y propuestas en la cerveza.



Acá Heineken tiene un rol muy importante y es el darle la posibilidad de tener la alta calidad, apostamos por la revolución cervecera en las casas ya que vemos que están dispuestos a intentarlo, cosa que antes no pasaba y ahora con la covid se ha acelerado.



Vemos que el consumo de cerveza en las casas es algo normal en otros mercados, incluso en la región, pero a Colombia le faltaba dar el paso y creemos que esta innovación en específico lo está permitiendo.