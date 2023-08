Gana con Clase, de Pony Malta, suma a TOMi Play

La aplicación educativa colombiana TOMi Play, que tiene más de 200.000 actividades validadas por más de 500.000 maestros, se une a Gana Con Clase, una plataforma de Pony Malta.



La herramienta de la marca de bebidas no alcohólicas del portafolio de Bavaria ha logrado alianzas estratégicas que fortalecen el panorama pedagógico del país.



Desde el 2021, Gana Con Clase es un ecosistema educativo con más de 600.000 personas registradas.



Por ejemplo, con Finzi y Education First, ha abordado temáticas como la educación financiera desde temprana edad y la oportunidad de intercambios académicos internacionales.



Ahora, expande sus horizontes con TOMi Play, plataforma que brinda a estudiantes de todas las edades actividades y recursos en 24 áreas del conocimiento.

Estas áreas tienen que ver con ciencias sociales, ciencias de la computación, física, historia e idiomas, entre otras.



“Ambas plataformas comparten la convicción de que la educación es la clave para un futuro próspero y prometedor. Con esta alianza, Gana con Clase y TOMi Play marcan un hito en la educación colombiana, llevando el aprendizaje a nuevos niveles de excelencia y contribuyendo al crecimiento académico y personal de los estudiantes en todo el país”, dijo Angélica Alvarado, vicepresidenta de bebidas listas para consumir y no alcohólicas de Bavaria.



Las Ventajas

Un padre de familia puede ayudar a su hijo a explorar y apoyarlo en el aprendizaje, según la temática de su interés.



Los usuarios de Gana con Clase tendrán acceso a la gama de actividades y recursos de TOMi Play, lo que les permitirá fortalecer sus conocimientos en diversas áreas del saber.



La alianza brindará una experiencia de aprendizaje con herramientas interactivas y amigables que mantendrán a los estudiantes comprometidos y motivados.



Además de los diferentes retos, ejercicios y actividades desafiantes, los recursos de TOMi Play, validados por miles de maestros, ofrecen una garantía de calidad y aseguran un acompañamiento pedagógico.

La plataforma Gana Con Clase y la alianza con TOMi Play, abre las puertas a un nuevo panorama educativo y reafirma su compromiso de expandir el aprendizaje.



PORTAFOLIO