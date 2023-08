La advertencia de Apple sobre práctica peligrosa al cargar un iPhone

La gigante de tecnología Apple hizo una advertencia a los usuarios de iPhone sobre los peligros que acarrea cargar el teléfono cerca a su cama mientras duermen.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Según un estudio realizado por la firma The NPD Group, solo en los Estados Unidos, el 64 % de las personas admitieron que prefieren cargar su iPhone durante la noche, mientras que el 33 % afirmó no hacerlo en esas horas de vida para evitar daños en la batería.



(Se incrementa la demanda por seguros integrados de manera digital).



Adicional a los problemas que pueden manifestarse si se tiene este hábito de carga, este también pone en riesgo la salud e integridad física de sus dueños. Apple, frente a esta situación, elaboró una guía llamada 'Important safety information for iPhone' tras la nueva actualización del sistema operativo iOS.



Mediante esta, Apple pidió a los usuarios del teléfono que, al momento de conectar el celular, no hagan contacto con el cable de carga con la piel, pues "podría crearle malestar o provocarle una lesión".



(Meta crea nueva herramienta de escritura para programación).



Así las cosas, Apple invitó a sus usuarios a "utilizar el sentido común" para "evitar que su piel entre en contacto con un dispositivo, su adaptador de corriente o un cargador inalámbrico cuando están en funcionamiento o conectados a una frente de alimentación durante periodos prolongados".



El usuario también estaría exponiendo al calor si se duerme con el celular conectado y lo mantiene cerca o si lo pone debajo de una cobija, almohada o, incluso, su propio cuerpo, indicando de manera concisa y clara el no hacerlo.



(Bitcóin: cinco datos clave para saber cómo funciona esta criptomoneda).



"Mantenga el iPhone, el adaptador de corriente y cualquier cargador inalámbrico en una zona bien ventilada mientras se esté utilizando o cargando. Sobre todo, extreme las precauciones si padece alguna afección física que le impida detectar el calor en su cuerpo", explicó la compañía.



PORTAFOLIO