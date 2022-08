iPhone 14 y otros lanzamientos que hará Apple el 7 de septiembre

Apple Inc. anunció planes para realizar un evento de lanzamiento el 7 de septiembre, cuando se espera que el gigante tecnológico presente el iPhone 14 y su próxima lista de relojes inteligentes, confirmando una fecha que informó Bloomberg News la semana pasada.



La compañía envió invitaciones para una presentación titulada "Far Out", describiéndola como un evento en persona en el Teatro Steve Jobs en su sede en Cupertino, California. Comienza a las 10 a.m. hora local. La compañía también transmitirá en vivo el evento en su sitio web, continuando con un enfoque que ha utilizado desde que comenzó la pandemia.

¿Cuáles productos lanzará?

El iPhone siempre es un gran lanzamiento para Apple, dispositivo que representó más de la mitad de sus US$366 mil millones en ventas anuales el año pasado. Pero hay presión adicional este año ya que la compañía enfrenta una desaceleración en el gasto de los consumidores, particularmente en la industria de los teléfonos inteligentes, y necesita su última tecnología para atraer compradores.

También está planeando un lanzamiento de productos más ambicioso de lo habitual en los próximos meses, con una avalancha de nuevos Mac, iPad, AirPods e incluso un auricular de realidad mixta que se espera para la primera mitad de 2023.

El evento será el tercero del año para Apple, seguido de los lanzamientos en marzo: Mac Studio, 5G iPhone SE y el nuevo iPad Air, además de la presentación del iOS 16, macOS Ventura y otras nuevas funciones de software en la conferencia de desarrolladores de junio de la compañía.

Este 7 de septiembre, Apple planea anunciar cuatro nuevos modelos de iPhone 14 y tres nuevas versiones del Apple Watch, informó Bloomberg News.



El nuevo iPhone 14 continuará dividiéndose en dos versiones estándar y dos modelos Pro. Sin embargo, por primera vez, Apple ofrecerá una versión grande de 6,7 pulgadas del estándar. Y no ofrecerá un modelo mini como lo hizo con el iPhone 12 y iPhone 13.

La mayor parte de las mejoras de este año llegarán al iPhone 14 Pro, que obtendrá una nueva cámara trasera de 48 megapíxeles, un procesador más rápido, mayor duración de la batería, mejoras en la grabación de video y un sistema de cámara frontal rediseñado.

La nueva línea de Apple Watch representará el mayor conjunto de cambios de la compañía en el dispositivo desde su lanzamiento inicial en 2015. Eso incluirá una actualización del Apple Watch SE con un procesador más rápido.

También habrá un modelo Apple Watch Serie 8 con sensor de temperatura corporal y nuevas funciones para la salud de la mujer. Y la compañía está lanzando una nueva versión de gama alta que probablemente se llamará Apple Watch Pro.

Si bien el Apple Watch Series 8 se verá similar al Series 7 del año pasado, la versión Pro tendrá un diseño nuevo, una pantalla un poco más grande y una batería más grande. El nuevo dispositivo estará dirigido a consumidores más deportistas y vendrá en un material de titanio más resistente.

Alrededor de octubre, Apple planea lanzar actualizaciones significativas para el iPad Pro y el iPad básico, además de nuevas Mac con procesadores basados ​​en M2 Pro.



A principios de esta semana, la compañía confirmó un informe de Bloomberg que decía que iPadOS se retrasaría hasta después de iOS 16. La actualización del software del iPad se lanzará en octubre junto con macOS Ventura.



BLOOMBERG