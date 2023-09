El sistema de Apprecio para fidelizar empleados y clientes

La compañía chilena Apprecio apuesta por aumentar sus ingresos a US$10 millones y atender a 600 empresas en Colombia.



Ofrece una plataforma de incentivos, por puntos, para que las organizaciones puedan motivar a sus colaboradores y ellos aumenten el nivel de compromiso y la productividad.



Recientemente, también la habilitó para los clientes de las empresas, explica el CEO de Apprecio, Jaime Villatoro.



¿Desde cuándo operan en Colombia?



Estamos hace dos años en el país. Empezamos en el 2016 en Chile tres años después en Perú, seguimos en Colombia, a Ecuador llegamos recientemente y en unos meses vamos a abrir en México.



Trabajamos con más de 2.500 empresas en estos cuatro países. Chile entre el 50 y 60 por ciento del resultado total.

¿Cómo les ha ido?



Nos ha ido muy bien en Colombia. Hemos tenido una muy buena recepción de lo que hacemos nosotros. Nos ha impresionado el nivel de profesionalismo y el estilo de trabajo en Colombia. Hicimos un estudio hace un mes, sobre el nivel de compromiso de la gente en los equipos de trabajo y Colombia está lejos.

¿A qué se debe que el país sobresalga en ese aspecto del compromiso?



Esto es comparativo con Perú y Chile. Primero hay un tema cultural porque la gente en Colombia es un poquito más feliz.



También hay un asunto estructural sobre cómo están las leyes. Nos ha sorprendido que Colombia tiene más feriados que en otros países. Entonces hay un beneficio emocional que es positivo.



Otro tema importante es la opción de la nueva tecnología. Hoy tenemos más de 300 empresas en Colombia, clientes para nosotros y hemos encontrado un nivel profesional muy alto.

¿Qué pasa si la gente no tiene compromiso en una organización?

Una empresa que no tenga claro el nivel de compromiso de sus colaboradores, en el fondo, tiene un problema de productividad. Una persona motivada es más productiva en el plano laboral.



Después de la pandemia se ha perdido la capacidad de la empresa de saber qué tan motivado está su equipo de trabajo y una persona comprometida es más desde un 33% más productiva frente a una que no está motivada.

¿Qué población laboral cubren esas 300 empresas?

Hoy día son más de 50.000 personas en Colombia que están utilizando nuestra plataforma.

¿Cómo opera?



El sistema nuestro funciona para el mundo de colaboradores como un esquema de incentivos y reconocimientos. Entonces la empresa implementa estos sistemas para motivar a su equipo de trabajo y genera indicadores alineados con los propósitos de la empresa que va midiendo el cumplimiento.



Con esas mejoras se van generando los incentivos en forma de puntos que luego se puede redimir en un reconocimiento. La persona puede administrar sus puntos, de manera digital, desde su teléfono y tiene la oportunidad de acumularlos para redimirlos en gift cards y hasta productos. Cubren mercados, viajes y entretenimiento, por ejemplo.

¿Con cuántos comercios tienen acuerdos?



Tenemos más de cien opciones. Van desde supermercados como Éxito, todos lo que es Cencosud (Jumbo y Metro), cines, restaurantes, viajes. Ahora estamos lanzando un catálogo de productos que también se van a poder canjear por productos. Siempre vamos a agregar nuevas opciones. Los puntos se pueden acumular hasta por dos años.



Igualmente, una empresa puede usar la plataforma como un sistema para fidelizar sus clientes. Tiene la posibilidad de adaptar y personalizar en un día y con eso puede trazar el consumo o segmentar a sus clientes según su comportamiento como consumidores. Aquí el valor está en la posibilidad que tiene el cliente de administrar la data de sus clientes y en buscar cómo generar esa interacciones. Es importante destacar que es la empresa la que tiene el control de esos datos.



Diría que somos la única empresa en Latinoamérica que une los dos mundos, el de la lealtad de clientes con el de la fidelización de colaboradores y equipos de trabajo.

¿En cuántas empresas están operando los dos servicios?

Recién estamos dando el paso en todos los países con el lanzamiento de esta plataforma de fidelización de clientes.

¿Cuál es la proyección a mediano plazo en Colombia?

Tenemos el objetivo, en términos, por ejemplo de volumen, de llegar a los US$10 millones de dólares en el 2023 en Colombia, en ingresos. El año pasado cerramos con US$6 millones.

¿Para alcanzar esa meta con cuántas empresas esperan cerrar el 2023?

Tenemos que llegar a las 600 empresas en Colombia al final del 2023.

¿Tienen competidores en esta modalidad?



Creo que este es una modelo de negocio nuevo, una plataforma a la que una empresa puede acceder de manera gratuita, porque una empresa activa su cuenta y puede empezar de manera inmediata.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio