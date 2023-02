Sin consenso no habrá régimen de multas por uso de apps de movilidad

Las aplicaciones de movilidad que operan en el país siguen viviendo un viacrucis, al que ahora se le suma un nuevo capítulo de incertidumbre tras conocerse un borrador del proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte.



Pero dicho borrador ha despertado la preocupación entre los gremios de tecnología, ya que uno de sus puntos señala bloquear a las plataformas de movilidad de internet, medida que estaría “atentando” contra la neutralidad de red, regla que enfatiza el acceso a cualquier contenido a internet sin importar de donde provenga, sin favorecer o bloquear productos o servicios.



(Vea: App inDrive impulsa su línea de servicios).



Ante este panorama, la directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), María Fernanda Quiñones, señala que esta posición que se plantea va en contra del principio de neutralidad y además “va en contravía de las nuevas realidades económicas”.



“Este proyecto no es la primera vez que sale de la Supertransporte, independientemente del gobierno que esté. Sin embargo, es una posición que no reconoce el marco legal del país, porque es una posición violatoria del principio de neutralidad tecnológica, entonces no se pueden establecer condiciones habilitantes para acceder a internet, es decir para acceder a una aplicación en este caso. Estos son nuevos modelos de negocios que deben ser regulados a partir de nuevos paradigmas. Y es que un país que permita posibilidades de bloqueo a interne se mete en zonas muy peligrosas”, apunta Quiñones.



(Vea: Licencia de conducción colombiana: ¿en qué países es válida?).



Asimismo, la directora de la CCCE sugiere que se debe buscar una ruta de regulación que permita “armonizar esas grandes conquistas, con estos nuevos planteamientos del modelo de negocio”.



“Debe existir una premisa de discusión y se deben aceptar que las plataformas existen y que dan una contribución importante al país. Lo hemos manifestado que la regulación no es algo solo del Ministerio de Transporte, esto debe ser una política de Gobierno que debe articular el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Trabajo, y hasta el mismo Ministerio de Comercio”, agrega Quiñones.



(Vea: Se suspende proyecto que buscaba regular apps de movilidad en el país).

Nuevas Reuniones

Este miércoles 1de febrero, los gremios tecnológicos adelantaron reuniones con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Trabajo.

Reunión para definir futuro de apps de movilidad. Ministerio de Transporte

José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, a través de Twitter, señaló que el gremio participó en una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional y representantes de conductores y usuarios.



“Reiteramos la importancia de regular y no prohibir la operación de las apps de movilidad”.



Asimismo, señaló que acordaron: “Suspender la radicación del proyecto de ley de la Supertransporte, hasta que no haya consenso sobre las apps, se participará de audiencias regionales para tratar el tema y, por último, trabajará en una mesa liderada por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las TIC, con el fin de discutir la necesaria reglamentación de las plataformas de movilidad”.



(Vea: Mintransporte niega que se van a prohibir las apps de movilidad).



Por su parte, el Ministerio de Transporte, a través de un comunicado señaló que continuará trabajando de la mano de conductores, taxistas y plataformas para crear un documento unificado, el cual será radicado ante el Congreso de la República. “Se continuará con el proceso de socialización, construcción y concertación del Anteproyecto de ley de Régimen Sancionatorio de Transporte el cual solo será presentado a consideración del Congreso una vez sea concertado”.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio