Acuerdan millonario préstamo a Avianca para sanear su deuda

Avianca Holdings anunció este lunes que llegó a un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings S.A. para una propuesta de inversión de hasta por US$250 millones.



Este préstamo será por cuatro años, con una tasa de interés del 3%.



(Avianca avanza en su plan financiero, pero faltan pasos).

Según la empresa, el interés se capitalizará hasta el vencimiento del crédito, otorgando mayor flexibilidad de caja a Avianca.



Además, el financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca –a un precio equivalente por cada una de US$ 4,6217, lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días–, sujeto a ciertas condiciones, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings.



El préstamo estará garantizado por las participaciones accionarias de Avianca Holdings en sus principales subsidiarias.



La empresa señaló que por ahora se trabaja en la formalización y documentación final, la cual se espera cerrar a mediados de octubre.



El financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$ 550 millones.



(¿Cuáles son las aerolíneas que dominan los cielos en América?).



“United felicita a Avianca Holdings por dar este importante paso en su plan Avianca 2021. Confiamos en que Avianca logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo", dijo John Gebo, vicepresidente senior de alianzas de United.



“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Avianca Holdings sobre los términos de este préstamo”, dijo Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings.



"Esperamos la conclusión exitosa del reperfilamiento de la deuda de la compañía, y trabajar con el management para lograr el éxito del plan Avianca 2021”.



El CFO de Avianca Holdings S.A., Adrián Neuhauser señaló: “Este acuerdo representa otro paso crucial en la ejecución financiera de nuestro plan Avianca 2021, junto con el éxito que hemos logrado hasta la fecha en la oferta de intercambio de nuestro bono. Consideramos que los términos que acordamos son muy atractivos, y estamos agradecidos por la confianza en la Compañía demostrada por United y Kingsland en el proceso que estamos adelantando”.



Avianca avanza aceleradamente en la formalización de las negociaciones con sus acreedores, en el cumplimiento de las condiciones para el cierre del intercambio del bono y en el cierre de este préstamo en el menor plazo posible.



Una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$ 125 millones, en condiciones similares.