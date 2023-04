Ara, la firma que más solicitudes de integración empresarial presentó

Archivo particular

En lo que va del 2023, a marzo, se han pedido 38 integraciones empresariales a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De ellas, tiendas Ara es la protagonista con el 24% de las solicitudes.

Es decir, 1 de cada 4 integraciones del primer trimestre del año fue requerida por esta cadena, bajo la razón Social de Jerónimo Martins Colombia.

En el caso de Ara, por ejemplo, las nueve solicitudes fueron notificadas. Según los documentos de la SIC, esa decisión significa que la entidad encargada de hacer el estudio no ve probable que se restrinja la competencia, “pero se reserva las facultades para verificar”.

De hecho, es una muestra de la apuesta de Jerónimo Martins por hacer que Ara crezca. En una entrevista con Portafolio, Pedro Soares, presidente y administrador-delegado del Grupo Jerónimo Martins, mencionó que van a invertir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años en Colombia.

Lo anterior, para continuar con la expansión del ‘hard discount’ y que ha llegado con sus productos a zonas donde las tiendas de barrio han liderado el mercado. Al ser un supermecado, que suele arrendar o comprar terrenos para comercializar sus productos en zonas pobladas, y en las que hay otras compañías haciendo lo mismo, la Superindustria notificó todas sus silicitudes para poder entrar a revisar si ve que en algún momento se restringe la competencia.

Aprobadas



En el caso del primer trimestre del 2023, la SIC recibió 38 solicitudes: 30 resultaron notificadas y solo 4 aprobadas sin efectos restrictivos.

Entre estas últimas esta el visto bueno a la intención de Medtronic, de equipos médicos, de adquirir una unidad de negocios que Davita.

Igualmente, se autorizó que Comfenalco Antioquia absorbiera a Confamiliar Camacol, al tiempo que la SIC aprobó la operación entre iRobot y Amazon (ver recuadro). La cuarta aperación aprobada es entre Almidones de Sucre e Ingredion Colombia.

En el primer trimestre, se pueden ver algunos casos llamativos de empresas con un interés por crecer y, en esa medida, se integran.

Esto se ve en la compra que Procaps hizo a las marcas Deslorina, Tridar y Cedfox, que pertenecían a Tridex. En ese sentido, “Procaps también adquirirá el registro sanitario existente para la comercialización de cada una de ellas por lo que la comercialización quedaría sometida exclusivamente a su control”.

Siguiendo con integraciones a resaltar en este trimestre, está la compra que hizo Publicaciones Semana del 99,578% de las acciones de El País de Cali. Las dos empresas producen contenidos noticiosos, entre otros productos publicitarios y de contenidos. La decisión de esta solicitud fue notificada, por lo que “la Superintendencia se reserva la facultad de verificar”.

A partir de las solicitudes de integraciones presentadas en entre el 2015 y el 2023, se puede ver que la mayoría de ellas suelen tener como decisión notificadas. Por ejemplo, solo en el primer trimestre del 2015, de las 25 requeridas, 18 fueron notificadas y solo 7 aprobadas sin objeciones o condiciones.

En la coyuntura



Según Felipe Quintero Serrano, experto en fusiones de empresas, las integraciones suelten tener beneficios para las empresas, porque solucionan los problemas económicos de unas y otras se expanden.

“Las integraciones en la industria, en particular con las circunstancias adversas que se han vivido en los últimos años, han resultado beneficiosas para las empresas, los consumidores, los grupos de interés y el mercado en general. La sostenibilidad de los distintos jugadores en muchos casos depende de que se hagan integraciones y alianzas inteligentes. Esta es una realidad que no puede desconocerse en particular en coyunturas económicas como la que estamos viviendo”.

Amazon, entre las empresas que solicitaron integrarse en Colombia

Uno de los gigantes de Internet también solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio ( SIC) unirse a otra compañía.

Se presentaron dos solicitudes de integración entre Amazon y iRobot Corporation.

Es de aclarar que Amazon es una multinacional tecnológica que comercializa de manera electrónica y cotiza en el Nasdaq. A lo que se suma que Amazon fabrica y vende dispositivos electrónicos y contenidos multimedia.

iRobot, por otra parte, es otra empresa de Estados Unidos que fabrica productos que aspira, es decir, robots que limpian el piso.

La primera solicitud de integración se presentó en enero de este año y llama la atención que fue desistida.

La segunda solicitud, que consistía en la adquisición del capital social de iRobot por parte de Amazon, sí fue aprobada.

La Superindustria menciona que este tipo de integraciones no “generan preocupaciones”, porque es una operación vertical en la que los intervinientes participan en distintos eslabones de la cadena de valor de la venta minorista de bienes en Colombia”.

Así, la integración no hace que desaparezca un competidor.

Eurofarma y Genfar

En el sector salud, la multinacional farmacéutica de capital brasileño Eurofarma y la empresa colombiana Genfar presentaron una solicitud de pre-evaluación para que se permita su integración.

Eurofarma es una compañía dedicada a la investigación, desarrollo, distribución y comercialización de medicamentos. Genfar, por su parte, es una comercializadora de genéricos.

En esa medida, “la transacción consiste en la adquisición por parte de Eurofarma, sociedad matriz de Eurofarma Colombia, del 100% de las acciones de Genfar”.

A lo que se agrega la adquisición de la planta de producción de genéricos de Genfar en Cali.

