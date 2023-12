La ciudad colombiana en la que se abrirán nuevas franquicias de Ara

La cadena Ara inauguró en Cali su primera tienda bajo el modelo de franquicia, de tal manera que completa 14 en el país.



La dueña es Yenzy Blandón Ramos, joven de 33 años, que trabaja desde hace tres años en el grupo Jerónimo Martins Colombia, con la responsabilidad de administrar la tienda Valle de Lili. La nueva tienda está ubicada diagonal a la iglesia de San Nicolás, en el centro de la ciudad, una zona concurrida con gran flujo peatonal y comercial por quedar cerca a los San Andresitos, entre otros locales y centros comerciales.



“Abrir las puertas de esta tienda no solo representa un hito personal, sino un paso significativo en lo que siempre fue uno de mis sueños, ser propietaria”, afirmó Yenzy Blandón. "Estoy encantada de contribuir al desarrollo económico de la región al generar empleo y brindar a mis vecinos un espacio donde puedan acceder a productos de la más alta calidad a precios realmente accesibles. Me siento orgullosa de ser parte del crecimiento y la prosperidad de Cali a través de tiendas Ara” , agrego la emprendedora.



Según manifestó Mauricio Florez, actual director de Operaciones de Jerónimo Martins Colombia, “esta estrategia busca ser una respuesta para aquellos emprendedores que cuentan con espíritu empresarial y, hasta el momento, las 13 tiendas bajo el modelo han mostrado resultados exitosos. La idea es fortalecer nuestra presencia y poder llegar a más zonas donde todavía no tenemos cobertura, mientras ofrecemos un modelo que también favorece el crecimiento del franquiciado. Aprovecho para invitar a todos nuestros vecinos a que visiten nuestra tiendas y se sorprendan con nuestros precios y promociones”.



Actualmente, el modelo de franquicias de supermercados que ha puesto en marcha la cadena portuguesa se ha implementado con éxito en la zona centro del país, más exactamente en Bogotá y Villavicencio, según explica la empresa.



La idea es cerrar 2023 con 15 tiendas bajo este modelo. Jerónimo Martins llegó hace 10 años al país y desde su llegada, ha buscado impactar positivamente las comunidades en las que opera.



