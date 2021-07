Ara podría ser la dueña de Justo & Bueno: claves del posible negocio

En el sector del retail hay expectativas sobre el futuro de la cadena Justo & Bueno, hoy inmersa en un proceso de reorganización empresarial.



Mucho se ha especulado, pero lo que se ha podido establecer hasta el momento es que con la portuguesa Jerónimo Martins, dueña de la cadena Ara, avanzan por estos días las conversaciones que podrían conducir a una adquisición.

Esto, incluso, podría extenderse a Tostao', que en febrero pasado logró un acuerdo de reorganización, tras la crisis que enfrentó por los cierres y las restricciones al comercio que fijaron las autoridades a causa de la pandemia.



Cabe señalar, que Grupo Reve controla el 100% de Justo & Bueno y alrededor el 89% de BBI, que es la empresa que opera las tiendas Tostao'.



Portafolio consultó a ambas empresas sobre dichas conversaciones, pero ambas no se refirieron al tema aduciendo razones de confidencialidad.



La compañía Justo y Bueno declaró que “por contratos de confidencialidad no podemos revelar esa información”.



Igualmente, reconoció que tiene varias alternativas y mencionó que entre ellas están “desde préstamos estructurados pasando por capitalizaciones hasta venta total o parcial de la empresa con varios candidatos”.



Consultada al respecto, la compañía de Portugal Jerónimo Martins (Tiendas ara y Bodega del canasto) comentó que “nunca comentamos posibilidades de fusiones o adquisiciones (M&A). De manera general, siempre estamos en la búsqueda de nuevas opciones que nos permitan seguir creciendo y consolidarnos en el mercado”.

La cadena colombiana también Justo & Bueno está en un proceso de reorganización empresarial Rodrigo Sepúlveda . Archivo EL TIEMPO

EL PANORAMA



En el negocio de los supermercados y el modelo ‘hard discount’, Justo & Bueno es un actor clave.



Nacida en febrero del 2016, en el barrio Restrepo, de Bogotá, se ha abierto paso como competidor de D1 (Koba Colombia), líder en el ‘hard discount’ y segunda en el retail del país con ventas por $7,3 billones, con 1.770 tiendas.



De hecho, se ha hablado de que esa empresa del Grupo Valorem puede estar interesada en Justo & Bueno.



Sin embargo, hace unas semanas la presidente (e) de esa empresa, Tatiana Mejía, dijo a este diario que la opción de expandirse por adquisición no es un tema que esté puesto sobre la mesa y que el camino que ha tomado la empresa es el del crecimiento orgánico.



Justo & Bueno se considera la cadena de tiendas de descuentos de mayor crecimiento en el continente.



Las últimas cifras, del 2020, muestran que sus ventas el año pasado fueron de $3,24 billones, en tanto que en el 2019 fueron de $2,58 billones.

Tostao' también entraría en el negocio. El Tiempo

Cabe resaltar que la empresa entró en reorganización con el fin de proteger a colaboradores, acreedores y aliados dada la difícil coyuntura generada por el covid-19, las restricciones y cierres.



“La pandemia surgió pocos meses antes de que el negocio alcanzara su punto de equilibrio”, explicó en su momento.



Además de su presencia en Colombia con 1.300 tiendas en 310 municipios del país, también opera un centenar de locales en Panamá y otros 30 puntos en Chile, tras la adquisición de la cadena Erbi a comienzos del año pasado en ese país.



Justamente, ese factor - el de la expansión internacional- sería uno de los atractivos para que Jerónimo Martins fije sus atención en Justo & Bueno.



Desde que aterrizó en Colombia en el 2013, por el Eje Cafetero, ha expresado su intención de crecer y desarrollar su negocio hacia otros países de la región.

A la fecha, suma 700 puntos de su formato Ara.



Para el crecimiento, la cadena ha optando por penetran por regiones e, incluso, para hacerlo ha hecho pequeñas adquisiciones.



También está en el desarrollo de su negocio los establecimientos Bodega del canasto que tiene 20 puntos y que está en expansión.



Sus ventas el año pasado sumaron $3,94 billones. También aumentaron respecto al 2019, cuando ascendieron $3,16 billones.



Para los portugueses también podría resultar de interés la red de establecimientos de Tostao' , como un formato nuevo para desarrollar, teniendo en cuenta que los expertos le han identificado a esta cadena especializada potencial de crecimiento en el exterior.



Coincidencialmente, el orientador de esa cadena, como se le llama a su máxima cabeza es el portugués Helder Jacinto Batista.



El directivo asumió en el 2019 y venía de ejercer desde el 2011 como director de operaciones de Jerónimo Martins.



