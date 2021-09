Arca lleva energía a zonas remotas

Las zonas no interconectadas del país ya pueden contar con un generador de energía autónomo que integra paneles solares, electrónica de potencia, almacenamiento y prepago, que permite suministrar corriente de modo permanente, es decir las 24 horas.





(Lea: Más de 400 familias en Guainía tendrán energía eléctrica las 24 horas)

En diálogo con Portafolio, Emilio Mendivil, CEO de Solartia e Iñigo Ayerra, CEO de IED, creadores del generador solar Arca, explicaron como esta solución, no solo ayuda a entregar electricidad en aquellas zonas apartadas del país, sino que además como está diseñada para ser instalada en cualquier lugar de la casa sin necesidad de llamar a personal calificado.



(Lea: Los pasos del país en la ruta de la transición energética)



“Colombia es un país que posee muchas zonas que no están conectadas las redes de transmisión, a lo que se suma su compleja geografía,lo que hace posible que alternativas como la de este generador permitan entregar electricidad a los hogares, además este modelo solar es renovable y va en línea con la política de transición energética del gobierno”, señaló Emilio Mendivil, CEO de Solartia.



(Lea: Hidrógeno verde con sello colombiano para combatir el cambio climático)



Para ambas compañías, el país no es nuevo para implementar este tipo de tecnologías de generación renovable, más cuando ya vienen desarrollando operación en Centroamérica, como en algunos países de Suramérica.



“Realizamos proyectos de generación convencional con páneles solares conectados a la red, así como iniciativas de energización en zonas rurales, pero con microredes, para cascos urbanos pequeños”, explicó Iñigo Ayerra, CEO de IED.



Agregó, que al instalarse este modelo de generador en las zonas no interconectadas de Colombia, garantiza la máxima durabilidad y la protección frente a la humedad y agentes climáticos adversos, mientras que la plataforma de comunicación integrada también facilita el prepago de energía y la transmisión de datos.



“Este sistema de autogeneración de energía en hogares apartados, no solo entrega electricidad, sino además calidad de vida, ya que además de ofrecer corriente, se garantiza el suministro en firme gracias al sistema de almacenamiento con baterías, lo que ayuda a que el mismo sistema sea robusto”, indicó Mendivil.



Por su parte, Ayerra aseguró que “la unidad integrada no sólo es un generador con almacenamiento, sino también un sistema de información, ya que está diseñado para comunicarse con el usuario final y monitorear el comportamiento humano, aspectos que nos parecen claves en estas zonas no interconectadas”.



Aseguraron además, que la filosofía con la que desarrollaron este generador autónomo de electricidad, con almacenamiento de energías, tiene relación con la energía inclusiva, en zonas desfavorecidas y que a la vez no están conectadas al sistema de transmisión.



“Estoy convencido de que va a suponer un impulso en cuanto a mejorar el acceso al uso de la corriente eléctrica a estas personas, que sin duda verán mejorada su calidad de vida. Además, este sistema de generación (Arca) contribuirá a reducir la pobreza, a preservar el medio ambiente e incluso a promover la igualdad de género”, subrayó Mendivil.



En el mismo sentido, Ayerra reiteró que el sistema de almacenamiento, permitirá ofrecer energía en firme por ser duradero ya que el suministro no solo dependerá de si hay sol o no. “Es una electrónica con una tecnología para durar muchos años, lo que beneficiará a los hogares que las adopten”, precisó.



En Colombia, este sistema de autogeneración con baterías ya esta dando sus primeros pasos con la fase de estructuración, para desarrollarse en la zona rural del municipio de Sandovalito (Bolívar).



Mendivil y Ayerra coincidieron en señalar que el sistema se puede utilizar en cualquier geografía, ya que siempre garantizará la energia en firme.