‘El Gobierno no debe satanizar el sistema anterior de Mi Casa Ya’

En entrevista con Portafolio Francisco Martínez Restrepo, presidente de Arquitectura & Concreto habló sobre su estrategia de tres pilares que permitieron a que, pese a la coyuntura del sector, crecieran 70% en 2023. Pide al Gobierno continuar con el sistema anterior de Mi Casa Ya.



¿Cómo les fue en el año 2023?



Sé que va a sonar muy extraño, pero es la verdad. En el 2022 preveíamos 2023 muy difícil. Hicimos un planeamiento para enfrentarlo y nos funcionó a las mil maravillas. Usamos tres estrategias. La primera, fomentar la confianza en la empresa, tratar de diferenciarnos de otras constructoras. El otro pilar que fue enfocarnos única y exclusivamente en sitios AAA. La ubicación sigue siendo y será el factor más importante en la toma de la decisión de una familia para comprar una vivienda. Y el tercero fue aumentar la pauta publicitaria por 10. Esos tres pilares nos hicieron tener un incremento de ventas cercano al 70% versus el 2022.



¿Qué preparan para este año?



El panorama del 2024 está mejor para todo el sector. Ya depende de la capacidad nuestra de sacar nuevos proyectos al mercado que cumplan con esas características que dije.



Tenemos ya en el tintero y próximos a salir algunos buenos proyectos. Esperamos tener la misma respuesta o mejor que en el 2023 y esperamos poder superar la meta del año pasado, no creo que en un porcentaje tan alto, pero sí superarla.



¿Se ampliarán?



Después de estudiar muchos países de la región nos decidimos por República Dominicana. Tiene una estabilidad económica muy potente, tiene un ingreso per cápita importante, tiene un número importantísimo de dominicanos viviendo en el exterior con una capacidad adquisitiva alta. Esperamos en este año lanzar a ventas los proyectos.



¿Y en Colombia? ¿En pequeños municipios?



Yo hablé del tema con la ministra, con la cual tenemos unas excelentes relaciones en el sentido de que nos parece importante ese foco, pero todo no puede ser para las empresas constructoras grandes.



Creo que ese nicho está para empresas más pequeñas, que tengan costos de intervención por proyectos menores. A nosotros nos sirven proyectos grandes porque la infraestructura de personal que vinculamos a cada proyecto es muy pesada y si se diluye en muy pocas unidades no es rentable ni para el cliente ni para nosotros. Es una iniciativa importante del gobierno y ojalá las empresas medianas y pequeñas acojan esa invitación.



¿Y otras ciudades?



Queremos ampliar el radio. En Cundinamarca estamos pensando en un gran proyecto de segunda vivienda en los alrededores de Bogotá. Es un sueño tener una segunda vivienda en tierra caliente cerca a Bogotá. Ese es un nicho.



En la costa Caribe nosotros estamos muy enfocados en Barranquilla especialmente, que fue la primera, después seguimos con Cartagena y empezamos el año pasado con un proyecto en Santa Marta. Queremos consolidarnos más en este último.



En Antioquia sí estamos presentes en todos lados. Estamos planteando proyectos alrededor de Medellín hacia zonas que se están desarrollando muchísimo.



¿La segunda vivienda será su apuesta?



Hay un potencial grande en Colombia, tanto alrededor de Bogotá como alrededor de Medellín, y como Cartagena receptor de todo el país para la segunda vivienda. Hemos tratado de trabajar con el gobierno en el sentido de facilitar la compra de vivienda para extranjeros. No ha sido fácil, no entendemos por qué no le hemos llenado ventajas, es un gana-gana absoluto para el país. Ese es un dinero que no tenemos en Colombia.



Lo que le hemos pedido al gobierno es que tenga un servicio de renta a los jubilados o a las personas que vengan a vivir a Colombia y que no paguen impuesto de renta, porque sino, pagarían doble impuesto.



¿Cuáles son los retos 2024?



Nosotros seguimos siendo muy optimistas para este 2024, pero creemos que, desafortunadamente, hay varios países caminando cada uno por su lado. Hay un país económico, empresarial y trabajador y hay otro país político. Obvio que es imposible que no haya ninguna interconexión entre esos países, pero siento que las ciudades, los empresarios estamos tratando de echar para adelante como podamos, con o sin ayuda del Gobierno.



Ojalá los gobiernos locales nos apoyen hasta donde ellos puedan. Creemos que eso va a ser así. Y ojalá todas estas iniciativas del Gobierno no afecten demasiado en la creación de nuevos puestos de trabajo, la creación de riqueza para todo el país.



¿Algún pedido al Gobierno?



Este gobierno, como lo hablamos al principio, tiene un foco en ciudades pequeñas e intermedias promover la vivienda social. O sea, no va a ser fácil. Lo que nosotros les pediríamos es que dejen una buena porción de subsidios con el sistema anterior. El sistema anterior funcionó bastante bien. Hay que ponerle algunos filtros de manera que la vivienda sí llegue a quienes realmente la necesitan y hacia quien está dirigida todas estas políticas de fomento, que no llegue a inversionistas. Porque precisamente ese déficit de viviendas ha hecho que arrendar viviendas de interés social sea más rentable que arrendar viviendas costosas.



Entonces, sin negarles el acceso a que ellos puedan invertir donde quieran, yo creo que la parte de los subsidios sí se tiene que enfocar en los que necesitan esa vivienda. Por los costos de la vivienda, esos subsidios se habían ido mucho hacia la clase media, porque ya estamos hablando de viviendas de $200 millones, que requieren, con un subsidio necesitan $3 o $4 millones todavía de ingresos, necesitan 2 o 3 salarios mínimos para poder calificar para un crédito.



Lo que pasó el año pasado, en buena parte fue que la persona calificaba para el subsidio, pero no calificaba para el crédito. Y si calificaba para el crédito, no calificaba para el subsidio. Hay que mirar de alguna manera ese tipo de vivienda que generó empleo, dinamizó la economía, cumplió un objetivo social de vivienda, hacia la clase media, pero eso es un empobrecimiento y hay inflación.



También creo que el gobierno tiene que aumentar esos subsidios y no satanizar el sistema anterior.



