Con Perú, Arturo Calle ahora abre camino en Suramérica

Con la meta de que en 10 años las ventas internacionales alcancen, mínimo, el 20% de sus ingresos, Arturo Calle continúa su expansión en el exterior con la próxima apertura de una tienda en Lima, Perú. De esta manera, empieza la expansión en Suramérica.

Su gerente general, Carlos Arturo Calle, dice que no descarta entrar a Venezuela.

¿Cuál es el nuevo país al que entra la marca?



Vamos a abrir en Perú a finales de abril o principios de mayo, y será el primer local que va a tener Arturo Calle en Suramérica. Estará en el centro comercial San Miguel, Lima, es un local de aproximadamente 850 metros cuadrados y ahí vamos a tener Arturo Calle hombre, mujer, niño, niña y Leather, como lo tenemos en Colombia.



¿Cuál es la expectativa?



Por lo que hemos visto en el desarrollo de la marca fuera de Colombia es que es un mercado incremental. Llegamos, muy poca gente nos conoce, y en la medida que la gente ve nuestro producto, la calidad y los precios empezamos a tener una clientela fiel. Creemos que eso va a pasar en Perú. Eso lo logramos estabilizar alrededor del tercer año.

¿Cómo van a operar?



Tenemos dos modelos: el joint venture que lo tenemos con el Grupo Mota en Panamá y Costa Rica, pero hay otro manejado directamente por nosotros.



¿Cuál es la presencia internacional hasta ahora?



Con el punto de Lima, nosotros tenemos 11 locales. En Centroamérica operamos en Panamá (1), Costa Rica (3), Salvador (1) y Guatemala (5).



¿Por qué ir a Perú?



El tema comenzó hace unos 10 años. Tomamos la decisión de que si bien íbamos a crecer en Colombia era importante empezar a desarrollar mercados internacionales y Perú es parte de la expansión internacional de la marca. Nosotros queremos estar en un corto plazo en muchos países, en Suramérica, Centroamérica y, en un futuro, también queremos llegar a Norteamérica. Con Perú hay una afinidad entre nuestros producto y lo que consumen los peruanos. Estudiamos el mercado y van modelados a ese mercado. Es un país atractivo para la inversión extranjera, que es estable, que tiene un buen crecimiento y si bien tiene problemas políticos, claramente, como pasa en Colombia, se irán solucionando.



¿Qué otros países les interesa?



Estamos tocando puertas en varios países de Suramérica. Queremos estar en Bolivia, en Ecuador y en muchos otros, estamos tocando puertas en centros comerciales para que suceda. Creemos que en Guatemala y en Costa Rica podemos crecer más. La intención es que, mínimo, cada año tengamos un local nuevo en un país donde estemos o un mercado nuevo para entrar.



¿Y Venezuela?



Sí, está dentro de los países que miramos. Es una posibilidad y hay que estudiar en detalle el mercado.



¿A cuánto equivalen las ventas internacionales?



Todavía no representan una cifra significativa, puede ser cerca del 4% a 5% del total. Lo ideal es que logremos en unos 10 años como mínimo el 20% a 25% con mercados internacionales. Es una ruta de aprendizaje y si uno quiere entregar franquicias, claramente tiene que demostrar que es eficiente y que uno genere utilidades en los países donde está. Eso se logra en la medida que operen más puntos de venta. Si nos demoramos 53 años construyendo empresa en Colombia no tenemos ningún afán en demorarnos 20 o 30 años para consolidar la marca a nivel internacional. Nos han buscado para abrirlas pero necesitamos consolidarnos bien.

¿Lo que va a esos países se produce acá?



Sí, con la capacidad instalada de nuestra fábricas, También tenemos a terceros para producir. Para Perú hay que ampliar un poco, aunque el trabajo se ha concentrado es en la oferta, adecuando las colecciones a la cultura y el clima del país.



¿Y en Colombia cuántos Arturo Calle hay?



En total, hay 100. Hace mucho tiempo se dijo que nos íbamos a ir de Colombia. Eso no es cierto, estamos abriendo en otros países pero seguimos acá. El año pasado abrimos una tienda en Yopal de 1.200 metros cuadrados.



¿Cómo les fue el año pasado? ¿Coincide con otros empresarios en la incertidumbre?



No somos ajenos a lo que pasa en Colombia y creo que la gran diferencia es que hemos sido, somos y seguiremos siendo positivos. Creemos en el país y seguiremos invirtiendo y ampliando nuestra capacidad en el país. Entendemos que no estamos viviendo la mejor situación. En 53 años, hemos visto altas y bajas en la demanda colombiana, que ahora está golpeada por la inflación y se han afectado los precios con esta devaluación.



Quizás en unidades se venda lo mismo que el año anterior, puede que no se crezca mucho, pero somos optimistas, independientemente de este Gobierno o del que llegue. Nuestra apuesta está en Colombia. Tenemos 6.200 personas y 115 almacenes - con los otros conceptos- y tres plantas de producción. Hay que seguir.

¿Piensan crecer en el país?



Hay unos proyectos en varias partes, pero dependemos de que se concreten. Mientras tanto, vamos a iniciar remodelaciones.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio