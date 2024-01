Lo que viene para Ecopetrol tras lo aprobado en la asamblea de accionistas

Este miércoles 10 de enero sesionó la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol en la que se decidió sobre una reforma estatutaria propuesta por la Nación, relacionada con los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva de la petrolera.



La Nación, propietaria de la mayoría de las acciones de la compañía, presentó la propuesta de incrementar en dos sillas la participación mínima de mujeres en el órgano directivo. Es decir, que de los 9 miembros, 3 serán mujeres.

Esto, puesto que la propuesta de reforma a los estatutos de la empresa señala que un mínimo de 30% de los miembros ahora deberán ser mujeres.

Ahora bien, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol manifestó que "es una reforma a efectos de permitir una mayor flexibilidad en las condiciones para quienes aspiren a ser candidatos de la Junta Directiva". Manifestó que se debe permitir el ingreso de más personas jóvenes que deben ser tenidos en cuenta en estos órganos de decisión.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, “este cambio busca anticipar lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la integración de juntas directivas de los emisores de valores por parte de mujeres en al menos 30% a partir del año 2024”.

El resultado de la votación mostró que 98,2% de las acciones votaron favorablemente a la proposición mientras que 1,84% lo hizo de forma negativa.

Asamblea de Accionistas Ecopetrol.

Nuevos miembros



De acuerdo con la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, uno de los objetivos de este Gobierno es que se pueda designar a Edwin Palma como miembro de la Junta; sin embargo, este no cumple con los requisitos para hacer parte del órgano.

Si bien se esperaba que se redujeran los requerimientos, lo cierto es que esta decisión no se tomó.

Ecopetrol Archivo EL TIEMPO

Otra de las revelaciones de EL TIEMPO es que hay varios nombres que están en el tintero y que ya se han propuesto para hacer parte de la Junta, dentro de los que se encuentra el exsenador Guillermo García Realpe, padre del viceministro general de Interior.

Fuentes del Gobierno le dijeron al medio que a finales de noviembre de 2023, el Ministerio de Hacienda le envió una carta a la Junta en la que se propuso a García Realpe como posible miembro. La misma fue discutida en una reunión a mediados de diciembre, en la que también se planteó su idoneidad para ocupar un lugar.

El diario contactó al político, quien confirmó que “hace unos meses una abogada de Ecopetrol me pidió documentos, entre ellos mi hoja de vida, pero no me han dicho nada formalmente".

Reestructuración de Ecopetrol

Después de la Asamblea, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, manifestó que se está trabajando en una reestructuración de la compañía, para evaluar cómo integrar la línea de negocio de energías renovables, que es una de las grandes apuestas de este Gobierno para la petrolera.

Apuntó que en este momento se están haciendo las respectivas evaluaciones antes comités y entidades de evaluación para hacer esta reestructuración y que se presentará en próximos días.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio