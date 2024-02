Vender $20.000 millones, la meta de Ashley en Colombia

En junio del año pasado la marca Ashley Furniture inició operaciones en el país con una tienda en Bogotá y ahora es destacada por la cadena a nivel mundial.



Con este impulso, avanza en su posicionamiento en el país y programa la apertura de dos tiendas más este 2024, lo cual le permitirá vender más de $11.000 millones este año y $20.000 millones en el 2025, dice Pablo Sardi, gerente General de la compañía.



¿Cuál fue el premio que recibieron?



Hace un par de semanas en el mercado de muebles de Las Vegas, en la Conferencia Anual de Ashley Furniture fuimos galardonados como la mejor tienda en el año, con la que tenemos en Bogotá. Participamos entre 1.500 tiendas en una organización mundial, el fabricante más grande de muebles del mundo.



¿Cómo es la tienda?



Es la que abrió el 23 de junio, cuando iniciamos operaciones en Colombia. La planeamos por tres años y ahora iniciamos el plan de expansión a cinco años con una inversión de $10 millones de dólares. Esperamos terminar el 2024 con tres.



¿Por qué les dieron el premio?



Creo que son tres características, la primera es la credibilidad de la marca en Colombia. Después abrir en medio de la incertidumbre que estamos viviendo se han dado cuenta que la tesis que había de negocio va mucho mejor de lo planteado.



Por el otro lado, se ha visto que los clientes colombianos, no solamente del segmento súper alto sino que del segmento medio al alto, se han sentido identificados con la marca y le han encontrado muchísimo valor y eso lo vemos con las ventas que tuvimos que están por encima de lo esperado, un $1,1 millones de dólares. Y por último, la operación que hemos logrado montar ha sido de alto nivel y nos acerca a la estrategia de la de la organización global.



¿Cuál es esa estrategia?



Se trata del management de los propietarios y la familia y de lo que se está haciendo para poder influenciar el rumbo de la marca: la comprensión sobre espacios más pequeños junto a formas más eficientes de transportar los muebles en Colombia o en Latinoamérica. Tenemos más experiencia y en eso estamos contribuyendo.



¿Tienen ventas virtuales?



Sí. Hoy tenemos tienda física y virtual pero todos los canales de distribución y ventas corporativas están incluidos entre la licencia para operar en el país.



¿Cuáles son las expectativas para el 2024 en ventas?



Desde el punto de vista conservador. Depende mucho de cuándo logremos las aperturas.



Este año estamos muy optimistas en pasar la meta de los $11.000 millones, dependiendo de cuándo abrimos la tienda y eso, básicamente, nos prepara para el 2025 donde ya queremos romper los $20.000 millones con seguridad y estar en el top ‘10’ del país como marcas de muebles.



¿Cómo es el plan de expansión?



Nosotros queremos abrir 10 tiendas en los primeros cinco años desde el momento que empezamos.

Entonces este año tenemos presupuestado abrir dos. En retail aveces uno no puede ir como en el papel porque se tiene que presentar la ubicación en el precio correcto.



Para este 2024 estamos analizando dos en Bogotá, una en Medellín y otra en Barranquilla. Las dos primeras que salgan las dejamos para este año. Y entre este y el próximo año estaríamos abriendo las ciudades principales, Medellín, Barranquilla, Cali y alguna intermedia, podría ser Bucaramanga.



Igualmente, vamos a seguir condicionados a los locales comerciales, que normalmente son el cuello de botella de las aperturas.



Seguramente en la Costa estaremos considerando lugares que hoy en día no son muy atractivos como es Pasto, Villavicencio y Tunja.



¿Importan los productos?



El producto se importa actualmente. Dependiendo del volumen que nosotros tengamos - se necesita que sean importantes- hay interés de tener fabricas o inversión en Colombia para exportar en Latinoamérica pero para eso se necesitan volúmenes importantes de la venta.



¿Cómo inician un negocio en medio de la desaceleración?



En nuestra estrategia tenemos una realidad muy distinta a las empresas que están consolidadas. Es una realidad que el mercado y el consumo se está reduciendo en el país, y que cuando uno mira los números colombianos y uno elimina o quita el gasto del gobierno, de cierta forma se pudiera decir que estamos técnicamente en recesión, pero en nuestra realidad estamos empezando.



¿Y eso qué implica?



Es un negocio ligero que empezamos desde su origen. Así que si el mercado se reduce, nosotros estamos creciendo dentro de él. De otro lado, Colombia en términos de mobiliario es un mercado ciertamente ineficiente que está muy consolidado en el mercado de entrada y en el de lujo. Entonces hay todo un segmento que podemos llamar medio bajo a alto, que no necesariamente está consciente del mejor diseño, sino que quiere llevarse lo mejor por su dinero y ese mercado no está servido.



Entonces aprovechamos la coyuntura en la que los clientes hoy en día están más conscientes de recibir más por lo que pagan y empiezan a encontrar en una marca como Ashley una propuesta de valor, no solamente muy atractiva, sino una propuesta de valor que hoy en día no existe en el país. Creería que la misma coyuntura nos ayuda a que la marca siga avanzando sobre el plan que nosotros tenemos.



Eso es lo que ha hecho que sea la marca que más se vende en varios países, incluso en mercados que viven situaciones como las de Colombia.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio