Así arrancó la relación entre los gremios y el gobierno Petro

Desde que arrancó el nuevo Gobierno ha estado agitada la agenda de encuentros del presidente Gustavo Petro y sus ministros con los gremios. En medio de diálogos cordiales y francos que el sector privado valora, la administración ha presentado su visión sobre políticas públicas que proyecta pero en el ambiente todavía hay incertidumbre entre los empresarios sobre la posibilidad de concertar al rededor de temas de su interés.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco y del Consejo Gremial Nacional que se reunió la semana pasada con Petro, dice que, por ahora, las coincidencias están en los objetivos.

“Al sector empresarial no solo le importa la buena economía, también reducir la pobreza y la desigualdad. Y también diversificar la oferta exportadora, entre otros temas. Donde no coincidimos es en el cómo. Hay formas distintas para llegar al mismo objetivo y por eso hemos propuesto alternativas. En la Reforma tributaria la venta de activos y una austeridad fuerte en el gasto publico”, comenta.



Y aunque hay algo de tranquilidad porque la reforma laboral quedó para el 2023 con concertación, el enfoque de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no ha sido de buen recibo porque pide extender las horas extras.



Cabal destaca el proceso de generar confianza y espacios para conversar. Sin embargo, dijo a Portafolio,“una cosa es la apertura al diálogo y otra que fructifique en una concertación o en el cambio de decisiones y eso es parte de lo que todavía estamos esperando”. A su juicio, las relaciones hasta ahora no han sido tensionantes desde el punto de vista personal, pero sí por el contenido de muchas iniciativas, y cita la transición energética y la defensa de la propiedad privada.



María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia y presidenta de Aliadas que reúne a 36 gremios, afirma que se avanza en reuniones amables y con apertura dentro de las diferencias con altos funcionarios y que este jueves será la cita con Petro.



“La incertidumbre es una de las mayores preocupaciones ya que en muchos temas se conoce el qué se quisiera hacer, pero no el cómo. Además de propuestas, como la reforma tributaria que desestimula la inversión, el consumo y el ahorro tanto de las personas jurídicas como de las naturales”, señaló.



“El nuevo gobierno ha mencionado que va a buscar fomentar un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos... Esperamos que se desarrollen los espacios y que estos sean constantes”, expresó la dirigente.



A su turno, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, afirmó que “el mensaje que le hemos enviado al Gobierno es contundente, trabajemos juntos”. Considera que luego de la Convención Bancaria, en los tres elementos que señaló el Presidente “tenemos una alineación total”, en referencia a aumentar el crédito al agro y la industria, democratizar el crédito para llegar a más colombianos, y que el sector sea un jugador clave para financiar de manera acelerada una economía descarbonizada. Dijo que trabajan con el Gobierno de manera inmediata para diseñar las estrategias.



Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio de los exportadores, cree que hasta el momento “ha habido una buena relación” con el nuevo Gobierno. Recalcó que Petro “ha ofrecido diálogo" y “así ha ocurrido”. Incluso, destacó que ha aceptado algunas de las observaciones realizadas.



OTRAS OPINIONES



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, resalta la disposición del Gobierno para tener una conversación abierta alrededor de la reforma tributaria, en vista de que la principal preocupación en la actual coyuntura es que de avanzar el proyecto como está le pone más cargas impositivas al empresariado.



Rosmery Quintero, de Acopi, explica que el relacionamiento ha sido cordial y que se coincide en la urgencia de hacer las reformas. En el caso de las pymes plantea que hay convergencia en los cambios que se necesitan en material laboral y cree que poco a poco se ha dado claridad en torno al ritmo que debe tener la transición energética.



Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, expresa la disposición del sector de avanzar con el ministro o la ministra que se nombre, para desarrollar una estrategia efectiva que permita cerrar la brecha digital y atraer más inversiones. “Eso sin duda implica seguridad jurídica, una política del espectro eficiente y revisar las cargas regulatorias y fiscales”, sostiene.



Finalmente, Sandra Forero, de Camacol, indica que sus agremiados respaldan la idea del Gobierno de fomentar la vivienda a familias de bajos ingresos. “Tenemos propuestas para eso y ya nos hemos puesto a la tarea”, señala.



