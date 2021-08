Así avanza la instalación de antenas en la banda de 700 MHz

Tigo se convirtió en el primer operador en prender 3.000 antenas en la banda de 700 MHz. La compañía invirtió cerca de $1 billón sólo en 2020 para cumplir esta meta de despliegue de redes.



Esto se constituye en un hito de infraestructura ya que la compañía lo hizo en menos de 16 meses. Además, ningún otro operador en Latinoamérica había logrado prender tamaña cantidad de antenas en la banda de 700 MHz en tan corto tiempo.



Así mismo, la cobertura en la banda de 700 MHz se extiende por más de 17.000 kilómetros cuadrados, lo que sería 10 veces el tamaño de una ciudad de como Bogotá.



De acuerdo con estimaciones de la compañía, la cobertura móvil en zonas rurales aumentó un 98% desde abril de 2020.



Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, anunció que la antena 3.000 fue prendida en el municipio de Pradera (Valle del Cauca).



“Para Tigo, el despliegue móvil no sólo en la banda de 700 MHz, sino en general, ha sido simplemente histórico y emocionante. Le cumplimos a Colombia y cumplimos con nuestro propósito de conectar cada vez a más colombianos. Pero no en discotecas o salas sociales, no. Conectamos a los colombianos en las regiones, en las ciudades, en las calles”.



LOS RESULTADOS DEL DESPLIEGUE



Para dimensionar los resultados del histórico despliegue de infraestructura que alcanzó Tigo en corto tiempo vale señalar cinco resultados claves:



• El 90% del tráfico de datos de los usuarios de Tigo cursan por tecnología 4G.

• La velocidad de carga y descarga para los usuarios móviles de Tigo mejoró un 44%, desde abril de 2020.

• De acuerdo con el reciente estudio de Open Signal, Tigo alcanza el 90% de Disponibilidad 4G (lo que quiere decir que, cuando el usuario se conecta a las redes de Tigo lo hace en 4G).

• Según datos de Ookla, el promedio de velocidad móvil de Tigo es 72% mayor a la de Claro y 103% mayor a la de Movistar.

• El estudio reciente de Tutela reveló que, la velocidad de descarga de Tigo alcanzó los 15,2 Mbps, combinando las mediciones de 3G y 4G, siendo 58% superior a Claro y 68% superior a Movistar.



El presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, fue enfático en señalar que, “los usuarios en Colombia no se dejan llevar por espejitos de colores. Somos cada vez más premium. La cantidad de gigas o las ofertas son importantes, pero efímeras. Lo que queda es la calidad de la red. Por eso es que pagan cada mes o en cada recarga los consumidores colombianos”.



“Los operadores vendemos redes. Es así de sencillo. Nuestro trabajo principal es que un usuario puede estar en una reunión virtual desde su celular y no tenga fallas. Que un joven pueda conectarse a sus clases desde el móvil o tener la posibilidad de ver una película mientras va en transporte público. Y hoy, Tigo tiene la mejor red móvil de Colombia”, concluyó Marcelo Cataldo.