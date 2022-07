Así es como se hace un whisky artesanal de lujo

Archivo particular

Proceso de creación de The Balvenie.

El whisky es uno de las bebidas alcohólicas que más se consumen en el mundo y en Colombia, pero no muchos saben cómo se hace, sobre todo cuando de uno artesanal se trata.



The Balvenie es el único whisky artesanal de malta del mundo y es hecho en la destilaría escocesa de William Grants & Sons.



Este tipo de whisky sigue preservando su esencia artesanal bajo un proceso hecho totalmente a mano, “lo que lo convierte en una opción de lujo”, dice la marca.



“Lo que caracteriza a este whisky escocés de una sola malta son sus orígenes, fusionando su proceso de alquimia natural con las técnicas ancestrales y artesanales”, se agrega.



Además, la destilería escocesa donde nace The Balvenie es la única que queda en las Tierras Altas de Escocia y mantiene “las artesanías para la elaboración de whisky, contando con habilidades, conocimientos, experiencia y pasión por quienes realizan cada una de las etapas para lograr la bebida perfecta”.



Los pasos de elaboración de The Balvenie son:

- The Balvenie es la única destilería que todavía cultiva y maltea una parte de su propia cebada.

- La cebada se sumerge en agua de manantial durante 26 horas y se escurre durante 23. Luego, los malteros deben voltear el grano para que mantenga la temperatura correcta y germine uniformemente. Para ver si la cebada está lista, el maltero usa un grano para escribir su nombre en el piso. Finalmente lo secan con suficiente turba en el horno para añadir ahumado al whisky.

- Los caldereros juegan un papel muy importante, pues la forma distintiva de estos alambiques le da a The Balvenie su sabor meloso. Es clave mantener las intrincadas válvulas y tuberías de las cajas fuertes para licores, las cuales martillan las láminas planas de cobre en las curvas de los alambiques.

- Se cuenta con un equipo que se encarga de reparar y reconstruir las barricas que le dan carácter al whisky, una habilidad que lleva cuatro años perfeccionar.

“Este proceso es lo que nos hace únicos y logra llamar la atención de nuestros consumidores. Este es el único whisky que aún conversa las tradiciones artesanales y respeta cada detalle, con el fin de brindar un licor de calidad siguiendo las costumbres que tenemos desde millones de años atrás. En The Balvenie no solo nos enfocamos en vender un whisky, sino en contar una historia, resaltando la magia y el arte que hay detrás de cada trago”, afirma Alfonso Ibáñez, embajador de The Balvenie en Colombia.

Imagen de The Balvenie (el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, Ley 30 de 1986).

Y con el objetivo de exaltar la grandeza e importancia que hay detrás de lo artesanal, The Balvenie hace una colaboración con dos artistas colombianos que crean y rescatan procesos ancestrales detrás de cada una de sus piezas.

El proyecto se llama ‘El origen de los creadores’ y de él hacen parte Nicolás Rivero, mente creativa de A New Cross, y Ana Catalina Giraldo, de Alma Joyería, quienes se unen para diseñar objetos únicos de servicio para disfrutar de este whisky artesanal.

