Aviatur lanza Natvia, su marca de turismo sostenible

La responsabilidad ambiental y social se han convertido en pilares fundamentales dentro de las empresas, siendo incluso el valor agregado que los clientes cada vez buscan más a la hora de elegir entre una compañía u otra.



En el caso del turismo, no solo se trata de una práctica responsable, sino una necesidad. Así lo señaló en entrevista con Portafolio Sammy Bessudo, presidente de Aviatur.



En línea con esto, la agencia de viajes lanzó tres pilares estratégicos entorno a la sostenibilidad con comunidades, el medio ambiente y la diversidad. Con este programa buscan capacitar a todos los actores de la cadena para hacer un turismo que no genere huella, ayude con el fortalecimiento económico regional y sea inclusivo con todos los viajeros.



¿Por qué Aviatur Sostenible?



Es una apuesta a lo que debe ser parte del empresariado, la responsabilidad es de todos. Las empresas deberíamos tener con el medio ambiente buenas prácticas, ver cómo ayudamos y aportamos a tener un mejor planeta.



¿En qué consiste?



Hemos iniciado un proceso de actualización de los lineamientos estratégicos en sostenibilidad que aporten valor tanto a sus grupos de interés, como a la compañía, enmarcándolos en tres ejes: Nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta.



El primer eje de la estrategia está enfocado en contribuir a una transformación cultural que promueva y respete los derechos humanos y laborales, así como la inclusión y diversidad. Para ello, la empresa está comprometida con ofrecer ambientes de trabajo seguros libres de discriminación y acoso, orientados al bienestar integral. La meta de la agencia es obtener este año la certificación Friendly Biz que en Colombia otorga la Cámara de la Diversidad.



El segundo eje está relacionado con el valor compartido; desde este, la empresa está comprometida para que las comunidades sean prosperas, entendiendo que esto es una forma de beneficiar igualmente al negocio. Se trata de un gana-gana. Uno de los avances de la empresa en este sentido ha sido la creación de la línea de negocio Natvia.



Y el tercer eje es promover un turismo sostenible.



¿Cómo ven la regulación estatal en este sentido?



Necesitamos una política de Estado que no se cambie cada cuatro años. Colombia tiene una responsabilidad muy grande al tener los últimos bastiones vírgenes que quedan en el planeta.



Por otro lado, tenemos una responsabilidad no solamente con nuestro país sino con el mundo entero y debemos ser muy claros y cuidadosos de cómo nos vamos a desarrollar.



El turismo ya dejó muy claro sobre lo devastador que puede ser y Colombia no debe seguir ese camino.



¿De qué se tratará Natvia?



Es una marca dedicada y enfocada a los viajes de naturaleza, donde los viajeros pueden encontrar estos planes que son a destinos naturales en cualquier parte del mundo, pero nuestros proveedores en esas diferentes partes del mundo son proveedores certificados, tienen prácticas ambientales que no generan huella.



También queremos que a través de Natvia podamos tener mejores viajeros que sean cero impacto. Ojalá que el impacto que tengan sean recuerdos, lindos recuerdos, lindas fotos pero sin dejar un impacto negativo a la hora de viajar.



¿Cómo hacer que un viajero sea más amable con el medio ambiente?



Estamos educando a través de diferentes charlas con colaboradores y también educando al viajero.



Por ejemplo, tenemos una cartilla del viajero donde le damos a conocer cuáles son las buenas prácticas que debe tener a la hora de viajar, cómo no generar el impacto, qué es positivo cuando hablamos de sostenibilidad, qué es negativo y es un trabajo largo porque el trabajo de educación, lo sabemos, no es un tema fácil.



Lo que queremos es que la gente sea cada vez más consciente a la hora de viajar.



¿Cómo hacer para que comunidades de territorios alejados eduquen los turistas?



Es un trabajo mancomunado entre todos. Cuando vamos a sitios y trabajamos con proveedores, llámese hoteleros, guías y demás, les decimos, les contamos qué son buenas prácticas, les contamos cómo no generar, cómo educar al viajero y cada vez lo están haciendo más y son más conscientes, pero todavía hay un camino muy largo por recorrer.



A nivel empresa, ¿cómo les fue el año pasado en ventas?



Fue un año muy retador, pero las cosas se hicieron bien, logramos tener un crecimiento en ventas por encima de un 15%.



El Gobierno sí le está haciendo una apuesta al turismo, ojalá siga en esa línea porque eso nos permite generar empleo, nos permite hacer mejores prácticas como lo que estamos haciendo con no solamente comunidades, con los viajeros y demás.



Fue un año positivo y ojalá este lo siga haciendo.



Y con esta línea estratégica, ¿cómo esperan cerrar el año?



Mejor que el 2023.



¿Qué retos hay?



Sin duda hay muchos retos, pero el mayor en este momento es la seguridad. El turismo sin seguridad no se da muy bien. Parece ser que todo va por un muy buen camino pero es necesario combatirlo para un año 2024 excelente.



¿Qué otros proyectos hay en la mira?



En este momento tenemos el lanzamiento de Natvia, trabajamos en la infraestructura con el Hotel Las Islas, entre otros. Este año va a ser un año donde la inversión va a estar más en el ámbito interno, educativo y social.



PAULA GALEANO BALAGUERA

​Periodista de Portafolio