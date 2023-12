La plataforma Bravo busca ayudar a solucionar deudas

Bravo, plataforma de soluciones para liquidar deudas en mora, llegó a Colombia con el objetivo de invertir $179.000 millones, liquidar más de 24.000 deudas y otorgar alrededor de 7.500 créditos en los próximos 15 meses de operación.



Las personas en mora, luego de cumplir por al menos siete meses un plan de ahorro y, sin importar que estén reportadas en centrales de riesgo, pueden adquirir un crédito para pagar sus préstamos vencidos. Camilo Quiñones, country manager de Bravo habló con Portafolio.



¿Cuál es la historia de Bravo?



Estamos en Colombia desde octubre de este año, pero llevamos 14 años en diferentes operaciones en México, España, Portugal, Italia y Brasil.



¿Quiénes pueden contratar sus servicios?



Es para la persona que está en mora y está en problemas. No son todos. Hay gente que no quiere pagar o que tuvieron un problema familiar o laboral y las entidades les dieron muchas tarjetas. El que no quiere pagar no entra a la solución pues requiere esfuerzos. Estamos en el intermedio con las entidades y hasta le prestamos. Les pedimos que tengan ahorro y en los primeros siete meses deben hacerlo para que les prestemos o que con su ahorro comiencen a pagar. Si una persona ya salió del problema con el banco o está en cobro jurídico, no aplica.



¿Qué hacen ustedes?



Antes de entrar hacemos una asesoría gratuita con nosotros que somos como un entrenador de finanzas en el pago de deuda. Con las entidades financieras suministramos información mutua de cuánto es la deuda y cuánto puede ser un descuento para recuperar la cartera. Somos un puente de negociación con lo que le vamos a entregar al cliente para que le pague a la entidad.

¿Ustedes dan crédito a que tasas?



Siempre a las de mercado, pero el diferencial es el desapalancamiento, pues le damos un crédito más largo y es el 50% de lo que paga. El cliente debe tener vocación de ahorro.

¿Qué pasa si el cliente no tiene éxito?



Si no llega a haber resultado en el primer año le devolvemos lo que les hemos cobrado, con una penalidad, esto solo si ahorra todo el año como se estableció.



¿Cómo van las cifras?



Nuestro esquema es 100% digital. Invertimos $900 millones al mes en marketing digital. La idea es tener a final de año 4.200 clientes y al final de 2024 un total de 18.900 personas.



