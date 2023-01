El 'coaching' con caballos que sirve para mejorar las empresas

Los caballos, son animales que tienen una conexión especial con las personas y esa particularidad es aprovechada por las profesionales Carolina Prada y Liliana Velásquez a través del coaching con caballos en su empresa Cavall. Prada explica cómo es el trabajo y la utilidad para las organizaciones.



¿Cómo nace Cavall?



Inicia en 2016, producto de una preocupación muy genuina, tanto de mi socia Liliana como mía, sobre cómo poner eso que nosotras hacemos muy bien - soy psicóloga clínica y ella es criadora de caballos- para mejorar o impactar el nivel de bienestar de los colombianos a través de una experiencia como es el coaching asistido con caballos.



Liliana es equitadora profesional, tiene un criadero de caballos y también es domadora.

Con su conocimiento y el mío formamos este proyecto dirigido para las empresas, porque veo que las empresas tienen unas necesidades en temas de formación y desarrollo claves. Luego de mucho estudios iniciamos con Cafam que tiene 10.500 empleados.



¿Cómo es la metodología?



Organizamos una sesión afuera de Bogotá, en Sopó, un trabajo 100% experiencial.

Previo a eso nos reunimos con el líder o con la persona de recursos humanos, definimos qué es lo que se espera con la sesión, se definen los objetivos muy bien, se diseñan los ejercicios y vamos a la sesión.



¿Cuál el papel del caballo?



En el coaching con caballos nunca montamos, se trabaja con el caballo a nivel de suelo y en un espacio abierto, es una pista, los caballos entran en libertad, trabajamos con 3 o 4 animales que no tienen rienda, no tienen silla, están como viven en su manada en la naturaleza e interactúan con un grupo de máximo 12 personas de un mismo grupo de trabajo. Nosotras somos las facilitadoras.



¿Los animales están entrenados para esto?



Para esto no, es su esencia, ellos interactúan así cuando te acercas a ellos como un igual. Logran conectarse de esa manera con la energía y con el lenguaje no verbal de las personas.

¿Qué se trabaja en estas sesiones?



Se diseñan distintos ejercicios para trabajar comunicación, confianza, liderazgo y trabajo en equipo. A partir de la pandemia muchas empresas estaban preocupadas por el bienestar de sus equipos, entonces nosotros también trabajamos inteligencia emocional y los caballos son perfectos para trabajar eso.



Ahora, si estamos tratando un tema de comunicación y trabajo en equipo hay un ejercicio donde deben dirigir los caballos de un punto A a un punto B y el caballo no sigue a quien no le inspira confianza, el caballo no se mueve de su lugar si no ve que el equipo tiene la intención de hacerlo. Esto está demostrado por distintos estudios que se han hecho sobre qué es lo que hace el caballo para que se pueda tener esa lectura tan interesante de lo que pasa con los seres humanos. Hay un estudio de la Universidad de Sussex realizado en el 2018 con 28 caballos.



¿Qué dice el estudio?



Un grupo de psicólogos observó por qué los caballos se conectan tan bien con los seres humanos. Está demostrado que aprenden a reconocer las emociones faciales de los seres humanos, ellos reconocen tu emoción de enfado, de alegría, a través de distintos movimientos. Pero, además, reconocen en el lenguaje no verbal, qué está pasando y ante eso reaccionan.



Su reacción puede ser de huida, de miedo o de inclusión y se unen al equipo, entonces nos dan un vedabas muy interesante de lo que pasa en el equipo. La diferencia entre una consultoría organizacional es que siempre una persona te dice lo que hay que hacer, aquí es un caballo es el que muestra dónde estás y hacia dónde direccionarse. Es muy poderoso en ese sentido.



¿Hay un diagnóstico previo para mirar qué debilidades hay o qué hay que fortalecer?



Las empresas de Colombia están muy preocupadas por el tema de la alta rotación de peronas, pero además por la renuncias silenciosa, en la que las personas se quedan en su lugar de trabajo pero están desconectadas de su rol y objetivos.



Entonces las empresas están cada vez más en la búsqueda de estrategias de consultoría y formación que les ayuden a alinear el propósito de los seres humanos, de los colaboradores con el de las compañías. Allí entonces nos contactan a nosotras, nos sentamos y revisamos lo que han hecho.



¿Qué pasa luego de las sesiones?



Miramos cuáles son los resultados, entregamos un diagnóstico. Tuvimos un equipo en el que su líder lo único que quería era que las personas tuvieran un día de desconexión total porque están trabajando mucho desde la casa, están desbordados.

En la sesión comenzaron a verse cosas que evidentemente antes no se habían detectado. De ahí se desprende un informe que elaboramos y un plan de trabajo también.



Vemos también todas las fortalezas que tiene un grupo, importante apalancarse en eso para seguir trabajando.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA