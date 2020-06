Así puede donar o postularse a ‘plan padrino’ de conectividad

Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro, presentó la campaña Colombia Conectada, que permitirá a los colombianos ‘apadrinar’ la conectividad, por un año, de hasta 10.000 hogares de estratos 1 y 2, para que puedan estar conectados y tener acceso a educación, formación, oportunidades de empleo y emprendimiento.



(Reaperturas en la región deberían esperar, recomienda la OPS).

Este proyecto busca conectar aquellos hogares que no cuentan con internet y que no pueden pagarlo.



Los colombianos podrán ser padrinos donando desde $20.000 hasta $200.000 para que hogares estrato 1 y 2 accedan a internet.



Por cada hogar conectado por un año, Claro por Colombia conectará otro hogar y así podrán tener los beneficios de acceder a la tecnología.



“La conectividad es un habilitador para la equidad y el cierre de brechas sociales. Queremos contribuir a que más colombianos puedan acceder a todos los beneficios que trae consigo estar conectados. Por esta razón, lideramos esta iniciativa que busca involucrar a los ciudadanos con donaciones y a la compañía para ampliar la cobertura en el servicio”, afirmó Maria Consuelo Castro, directora de Claro por Colombia. Los colombianos que quieran hacer su donación podrán ingresar hasta el 31 de agosto en la página web de Colombia Conectada, realizar una consignación a la cuenta corriente de Bancolombia No 403484616 o hacerlo presencialmente en los Centros de Experiencia y Centros de Atención y Ventas de Claro en todo el país.



Por su parte, los hogares estrato 1 y 2 que deseen postularse para acceder al beneficio, podrán realizar su registro en la misma página.



Los interesados deberán cumplir con los requisitos definidos por el Ministerio TIC:



- Fotocopia de la cédula.

- Foto de la fachada de la vivienda en la que se pueda ver la dirección del inmueble.

- Una declaración juramentada -por vía telefónica- en que se certifique que no ha contado con servicio de internet fijo en su hogar en los últimos seis meses, y la dirección del inmueble.

- Un recibo de servicios públicos que sustente su pertenencia al estrato 1 o 2. Y a través de este portal realizar el seguimiento de su postulación y conocer si han sido seleccionados para tener conectividad en su hogar durante un año.