Conozca cómo su marca puede seguir los ‘trends’

Está claro que el auge de la plataforma TikTok ha redefinido la forma en que las marcas buscan interactuar con sus audiencias y promocionar sus productos. De hecho, los ‘trends’ o temas tendencia, que se vuelven virales, son cada vez más importantes a la hora de diseñar una estrategia de marketing digital.



Para la muestra vemos como la palabra ‘coquette’, de origen francés y que traduce 'coqueta', se ha vuelto toda una tendencia global, impulsada por las redes sociales. Más allá de una estética romántica, que le imprime color rosado, y moños a los atuendos, y que nos traslada a la época de María Antonieta, lo ‘coquette’ también ha sido usado por algunas marcas que buscan estar a tono con sus audiencias.



(Lea: Las palabras equivocadas, en contra de las ventas virtuales).



Empresas como Alpina, Bancolombia, Nutresa (con su marca Chocolates Jet), y Juan Valdez son algunos de esos ejemplos. En sus publicidades digitales se logran leer mensajes como: “Nevadette - ‘Nuestro Nevado de Fresa con Crema, pero Coquette”: Juan Valdez.



“De Aesthetic en 2023 a Coquette en 2024”: Alpina.

Redes sociales iStock

“Eres más ahorrarette que de gastarette”: Bancolombia. “En Jet hace rato nos pusimos Coquette”: Chocolates Jet.



Ahora bien, se deben aprovechar las tendencias que nacen en las redes sociales. De acuerdo con Óscar Aguilera, consultor de marketing y CEO de la agencia española StarGo, las marcas hoy más que nunca deben estar “en la ola”.



(Lea: Las 10 habilidades que todo emprendedor debe tener si quiere triunfar).



“Pienso que las tendencias deben ser aprovechadas por las marcas, es decir, cualquier momento o conexión de la situación actual, incluso los nuevos estilos de moda. Al final, las marcas conectan o desconectan con sus audiencias. Hoy más que nunca se debe estar alineado con todo lo que pasa en el mundo y más en el plano digital, ya que así se pueden ir adaptando las tendencias a sus públicos. Si están subidas a la ola la marca será visible”, comenta Aguilera.

Redes sociales iStock

Asimismo, el experto señala que hacer parte de la conversación digital es “positivo” para la marca.



“Creo que esto es positivo y debe ser una conducta dentro del posicionamiento de la marca. Se busca la adaptación para llegar a ese target”, agrega.



El éxito



Pero más allá de las tendencias de las redes sociales que, en muchos casos, están acompañadas de bailes o de comentarios por parte de los usuarios, Aguilera afirma que el éxito de una buena campaña digital debe enfocarse en estar “alineada con los valores de la marca” y esto incluye analizar si la nueva tendencia se adapta a esos valores.



(Lea: Teral levantó fondos por 250.000 dólares para crear chat médico).



“Al final todas las marcas tienen unos valores, una audiencia, una misión y una visión. Si la tendencia no va alineada con esos valores es muy peligroso, primero porque estará en una ola que no va con la línea de la marca. Lo segundo es que la audiencia puede sentir malestar y busque alejarse y lo tercero es que se puede generar un efecto viral que no tendría un impacto positivo en su público. Entonces no vale la pena estar en la ola si nos afecta”, precisa Aguilera.

Redes sociales iStock

Cuando se trata de redes sociales, el experto les aconseja a las marcas identificar a dónde están sus audiencias con el fin de conectar con ellos. “No son los mismos las audiencias de TikTok o Instragram o las audiencias de LinkedIn, por ejemplo. Una vez se identifiquen a las audiencias hay que saber qué formatos están pidiendo, por ejemplo si están demandando los reels o bailes. A esto hay que sumarle el tono con que se espera hablarle al público”, concluye Aguilera.



JOHANA LORDUY

​Periodista de Portafolio