Así puede seleccionar una pasarela de pago confiable para su negocio

El crecimiento del comercio electrónico, es decir, las compras por internet y a través de datáfono, ha sido exponencial en Colombia y en Latinoamérica.



Para el año 2020 se registraron 29.05 billones de pesos en transacciones de compras en línea en Colombia, lo que representó un crecimiento de 30,6 por ciento respecto al año 2019.



Además, la economía latinoamericana fue y será la segunda región con el crecimiento del comercio electrónico más acelerado, según las firmas Americas Market Intelligence (AMI) y Euromonitor.



Lo anterior obedece a las alternativas que los compradores y vendedores han buscado para optimizar sus tiempos en los procesos de compraventa y para realizar sus transacciones sin salir de casa en medio de la emergencia sanitaria.



Sin embargo, la cuestión que suele emerger de esta modalidad de pago es el grado de seguridad que tienen las personas y empresas en el uso de las pasarelas de pago existentes.



Lo primero que es necesario aclarar es que no todas las pasarelas de pago son confiables.



Para este propósito, Jairo Camargo, gerente de Tu Pago, pasarela de pagos colombiana de más de una década en el mercado, explica las características que aportan seguridad a ese servicio.



“El mercado está demandando una plataforma con certificación vigente, con alternativa de ecommerce y datáfono , con diferentes formas de pago incluyendo a la población no bancarizada, segura, y que sea apta para ventas sin necesidad de una página web. De esa manera, Tu Pago conecta a más de 300.000 usuarios registrados que realizan más de 100.000 transacciones diarias con la garantía de la certificación PCI de máximo nivel que renovamos este mes, para la tranquilidad de los usuarios”, afirmó.



De hecho, las nuevas notarías digitales, que tienen habilitado el pago a través de medios digitales, confían en la seguridad de una pasarela de pago que garantice una transacción cien por ciento segura.



“Tu Pago aporta en la digitalización de las notarías, como proveedor de la plataforma para que los ciudadanos realicen los pagos de sus trámites notariales con los más altos estándares de seguridad”, aseguró Camargo.



Finalmente, tenga en cuenta las siguientes características de una pasarela de pago segura y eficiente para todas las alternativas que requieran los usuarios:



1. Certificada: en el país hay cerca de 140 pasarelas de pago, pero no todas son legales. Tras el decreto 1692 de 2020 es posible que muchas de ellas desaparezcan. Por eso, asegúrese de que la plataforma cuenta con la certificación PCI (Payment Card Industry).



2. Transversal: para los negocios es práctico una plataforma que cuente con el servicio para venta presente (con el uso de datáfono móvil o fijo) y no presente (para comercio por internet).



3. Incluyente: es ideal que la pasarela ofrezca diversas formas de pago como tarjeta de crédito, tarjeta débito, efectivo, PSE y otras plataformas para la población no bancarizada..



4. Segura: bajo el modelo de agregación, el usuario puede blindarse de contracargos por fraude, rechazo, hurto, ilícito, fuga de información u otros ya que, prácticamente, paga un seguro adicional que le garantiza el valor de la transacción. También puede optar por el plan que le ofrece solo la pasarela de pago sin protección adicional.



5. Adaptable: para los negocios que no tienen página web, la pasarela puede proveer un link de cobro para enviar al comprador y que realice la transacción desde su móvil o PC con el método de pago que elija. Para las empresas que tiene su portal web, se provee un plugin de fácil instalación que permite integrar la página web a la pasarela de pago.