Así será el plan de cierre de locales de Justo & Bueno

La cadena Justo & Bueno seguirá el proceso de liquidación con el consecuente cierre de locales, luego de que se frustrara de nuevo la aparición de una nueva fórmula de salvamento económico que requería más de $303.000 millones.



(Justo & Bueno no va más: no hubo salvamento y reactivan liquidación).

Tras 13 horas de debates jurídicos y de voces en contra y a favor de la decisión, el superintendente delegado y juez de la audiencia, Santiago Jaramillo Correa, ratificó la medida que afecta a unos 3.200 trabajadores. A abril, se contabilizaban 603 locales en operación y 280 proveedores activos. El juez ordenó al gerente liquidador, Darío Laguado, que en 24 horas expida un cronograma de entrega de los locales que no debe superar 20 días calendario, sin embargo el liquidador solicitó que la fecha se extendiera al 8 de agosto.



Al comunicar la providencia proferida, Jaramillo explicó que la entrega de los locales se deberá hacer de manera ordenada y se previene a los propietarios que no ejecuten vías de hecho que entreguen los locales y que permitan que sea de manera pacífica y evitar la afectación de bienes a terceros. Solicitó a las compañías que tienen bienes dentro de los locales como cajeros y refrigeradores, desplegar acciones para retirarlos por su cuenta y riesgo, en línea con el cronograma.



(Pérdida de confianza, el ‘talón de Aquiles’ para salvar Justo & Bueno).



Como se recordará, el pasado 12 de mayo, el juez resolvió favorablemente la solicitud de dar aplicación al artículo 6° del Decreto 560 de 2020, sobre el uso de la herramienta de salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, por la manifiesta intención de un grupo de acreedores de aportar nuevo capital para ese fin, y consecuentemente el juez suspendió los efectos de la liquidación.



El gerente liquidador manifestó a petición del juez, que los recursos que requiere la sociedad para lograr el salvamento supera los $303.149 millones. Luego, el juez convocó a representantes de las empresas que hace unos meses expresaron el interés de consolidar propuestas de salvamento.



En respuesta al requerimiento, tanto Marco Gerardo Monroy como Alfonso Giraldo desistieron de hacer ofertas y no encontraron viable hacer una propuesta, ante lo cual la Supersociedades adoptó la decisión de dar continuidad al proceso de liquidación.

Ambos voceros se mostraron dispuestos, en todo caso, a plantear fórmulas de salvamento en la nueva etapa.



Marco Gerardo Monroy, por ejemplo, mencionó el interés de sacar adelante a Justo & Bueno, de parte de inversionistas y de una de las cadenas de más importantes de ‘hard discount’, el mismo modelo de negocio de Justo & Bueno que está entre las 30 más importante del país.



Por su parte, Alfonso Giraldo advirtió que en la marcha de liquidación los inversionistas y la firma Deloitte, darán a conocer un plan de rescate a dueños de locales, proveedores y empleados interesados, sin ofrecer mayores detalles y se anunció que desde hoy se iniciarán contactos con quienes estén interesados en conocerlo. Dijo que sus representados desistieron de la oferta por un inconveniente de carácter tributario.



En la audiencia, el Sindicato de Trabajadores de Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno), con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y varios trabajadores de la cadena también pidieron ser escuchados con una propuesta de salvamento, pero el juez no lo autorizó y les reiteró que cualquier iniciativa se debe tramitar en el curso de la liquidación.



