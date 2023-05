Asobares pide limitar la ley seca para este domingo

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) hizo un llamado al Gobierno con respecto a la implementación de la ley seca para el próximo 4 de junio, día en el que se realizarán las consultas de los partidos políticos Centro Democrático y Liberal para las elecciones territoriales.



Según la asociación, implementar la ley seca ese día podría afectar gravemente a los ingresos de los establecimientos y a los trabajadores, pues asegura que 2,5 millones de personas, repartidos en 363.000 unidades de negocios (bares, gastrobares, restaurantes, hoteles, tiendas y comercios al detal) podrían verse perjudicados por esta norma.



"Imponer una ley seca nacional para las consultas de dos partidos el próximo 4 de junio no es necesaria, razonable ni proporcional al impacto que produce en la economía, el empleo, y en los tributos mismos del país y las regiones", dijo Asobares en un comunicado a la opinión pública.



La petición consta de limitar esta normatividad en el país para el próximo 4 de junio, entre las 6:00 a. m. y las 4:00 p. m., y no todo el día como se tenía pactado desde el principio.



Así mismo, la asociación destacó el hecho que la norma vigente se encuentra en discusión en el Congreso de la República dentro del trámite de la Reforma al Código Electoral, y en la cual se señala un horario específico para la entrada en vigencia de la ley seca en días electorales.



No obstante, apegado a lo anterior, Asobares manifestó que las condiciones han cambiado numerosas veces, mencionando también que miembros de gabinete de gobiernos anteriores, como Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera y Daniel Palacios, durante su labor en el pasado, han trabajado para modificar los horarios en este tipo de jornadas atípicas.



