‘Somos amigos del diálogo pero que dé resultados’, Asopartes

Asopartes, el gremio que reúne más de 50.000 empresas en el país, solicita que se reabra la economía y que se terminen las vías de hecho para no destruir el sector productivo.





“Somos amigos del diálogo pero con resultados”, señaló Carlos Andrés Pineda, el nuevo presidente del gremio de los proveedores de partes para vehículos y motos, talleres de mantenimiento y de conversión a gas.



(Sector construcción ha perdido $3,1 billones por los bloqueos).

Ellos sumados al “sector comercio, somos generadores del 19,6% del total de empleos a nivel nacional”, por ello afirman que este mes comenzaron a sentir afectaciones que van desde que la mercancía no sale de los puertos, de no tener almacenamiento y de sufrir bloqueos, hasta que sus afiliados han tenido que cerrar las puertas en diferentes partes del país.



Este sector sin embargo, logró reportar un buen primer trimestre del año, pues mientras el PIB creció un 1,1%, comparado con el mismo periodo de 2020, el segmento tuvo un crecimiento del 6,9%, “cifra que lo destaca como uno de los más importantes en la generación de progreso para el país”, anota el directivo.



Mientras insiste en la necesidad de reactivar la economía habla de los proyecto que buscan impulsar en la cadena de autopartes, entre los que figuran un robusto plan de digitalización.



“Vamos a marcar la diferencia aumentando el proceso de digitalización, de modernización, la nueva forma de vender y comunicarse con los clientes del sector, pues muchos empresarios no tienen la capacidad tecnológica para vender a través de los medios digitales y buscamos que esto no se convierta en un factor limitante. Es así como vamos a contribuir con el progreso de las más de 51.700 empresas asociadas al sector”, expresó Pineda.



El gremio afirma que nos descuidará el enfrentar los flagelos que lo acosan como el contrabando técnico y la falsedad marcaria, y posicionarse como un referente en los procesos de networking y creación de comunidad, con el fin de apoyar el crecimiento empresarial para los afiliados.



“Nuestro objetivo es poner a la altura de los empresarios globales, a nuestros pequeños y medianos empresarios; pero para ello, también necesitamos las condiciones adecuadas y el apoyo de entidades como ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que de esta manera tengamos claras las estrategias país y adaptemos las posibilidades de la industria nacional”, afirmo Pineda.



Asopartes insistió en que, “la imposibilidad de comercializar debido a los bloqueos que se presentan actualmente en las vías nacionales, impide el desarrollo de las compañías y de las actividades comerciales. Hay que encontrar una pronta solución para no detener el progreso de Colombia”.