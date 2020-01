Aspectos técnicos pondrían en vilo el bloqueo de Uber

Tras seis años de operación, la historia de Uber en Colombia sumó un nuevo capítulo el pasado 20 de diciembre luego de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el que se le ordenó dejar de operar algunos de sus servicios.

Esto, luego de perder una demanda contra Cotech (Taxis Libres), al ser acusado de prácticas de competencia desleal. Argumentando la decisión del fallo, la compañía estadounidense, quien además apeló el recurso, dijo que dejaría de funcionar desde el 1°. de febrero acatando las órdenes de la SIC.



Cabe mencionar los puntos que se resolvieron en la sentencia en mención. De seis, hay dos que serían clave, pues, según expertos, técnicamente su cumplimiento se complicaría o, incluso, no se podría realizar.



Uno de estos es el tercer ítem del fallo en el que se le ordena a Uber cesar la prestación del “servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades ‘Uber’ ‘Uber X’ y ‘Uber Van’”, dice la sentencia resolviendo únicamente los temas solicitados por los demandantes.



Cabe agregar que la plataforma también cuenta con servicios como Uber Pool, Uber Black, Uber Angel, Uber X VIP y Uber Eats, los cuales no fueron mencionados allí porque Cotech no los habrían agregado en su recurso.



Por su parte, mediante el cuarto punto se le ordena a los operadores Claro, Movistar, Tigo y ETB, sin mencionar a las otras empresas que prestan estos servicios en el país, “que suspendan la transmisión, alojamiento de datos, acceso a redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación Uber específicamente en lo que respecta a los servicios ‘Uber’ ‘UberX’ y ‘Uber Van’”, dice el texto.



A renglón seguido indica que “se aclara a los operadores que esta orden debe cumplirse siempre y cuando estén en posibilidades técnicas de hacerlo”.



Bajo este contexto, Portafolio consultó con las compañías mencionadas en la sentencia, con el fin de saber qué tan viable era desde la parte técnica aplicar lo ordenado por la SIC. Sin embargo, tanto Claro como ETB dijeron que por lo pronto no se pronunciarían al respecto y Movistar y Tigo no habían respondido al cierre de esta edición.



VIABILIDAD TÉCNICA DEL CUMPLIMIENTO



Según Germán Darío Arias, consultor en telecomunicaciones y TIC, dijo que por aspectos técnicos el bloqueo de Uber no es viable en el país.



Uno de estos, según mencionó, es que “por la ley de neutralidad de internet, ningún operador puede bloquear nada que cruce por la red si no está en la norma misma. Se puede bloquear la pornografía infantil y juegos de azar porque así lo dice, pero no una app por una decisión de la SIC, de hacerlo se debería modificar la ley”.



Además, “en la práctica el fallo no sirve para bloquearlo porque en caso de que los operadores no presten el servicio de datos móviles para que no se pueda acceder a la aplicación, los usuarios podrían ingresar a través de redes Wi Fi o el computador. En la práctica es imposible de cumplir”.



Otra de las razones expuestas es que aunque el fallo dice que se debe cesar la operación en “el territorio colombiano”, esto podría omitirse si las personas acceden a una VPN, lo cual permitiría ‘falsear’ la ubicación geográfica del dispositivo móvil del usuario de la plataforma. Además, al solicitar que se dejen de operar solo tres servicios de todos los que tiene, técnicamente esto se complica porque operan con una misma app.



Respecto al ingreso mediante Wi Fi, Sadi Contreras, consultor en TIC, dijo que “ese ya es un problema del usuario final y no de la app (Uber), ni de los operadores. Estos últimos deben dar cumplimiento al mandato judicial, sin importarles qué podrían o no hacer los usuarios”.



POSICIÓN DE LOS OTROS OPERADORES



Sobre si los otros operadores, al no estar mencionados en la sentencia, seguirían prestando sus servicios a la app en caso de que siguiera operando en el país, se pronunciaron Virgin Mobile, Avantel y Flash Mobile.



Cabe mencionar que tanto Virgin como Flash son considerados operadores móviles virtuales (OMV), es decir que usan las redes de terceros para prestar sus servicios. Para la red 3G, Avantel hace lo mismo.



Así las cosas, Juan Guillermo Vélez, CEO de Virgin Mobile, dijo que están estudiando el tema con los abogados “porque puede prestarse para interpretaciones diferentes de parte de la SIC y de nuestro operador de red que es Movistar”.



Sobre si los OMV, como ellos, dependen de la decisión que tomen los operadores de red (nombrados en la sentencia) Vélez dijo que no hay claridad en la determinación de la SIC al notificar a los dueños de redes y no a los que usan la red de otros.



Para Pedro León, gerente de Flash Mobile Latam, “los bloqueos pueden afectar o no a los OMV, pero dependerá del marco de viabilidad técnica y operativa del operador móvil de red” en la forma en la que realice la interrupción.



Por su parte, Ignacio Román, presidente de Avantel dijo que: “Cumplimos y vamos a seguir acatando las reglas de la SIC, según el criterio de legalidad que maneja la autoridad”.