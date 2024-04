‘El 54% de nuestras asistencias se inician por medios digitales’

En entrevista con Portafolio, Carlos Stefani, CEO de Assist Card, habló sobre los problemas a la hora de viajar. Destacó que los latinoamericanos cada vez adquieren más seguros, lo que recomienda, pues asegura que al viajar hay más probabilidad ‘que cosas malas ocurran’.



¿Cómo les fue en el 2023?



Nos fue muy bien, de hecho fue el año récord de la compañía. El año 2022 fue uno muy bueno y el siguiente aún mejor (25% más) y frente a prepandemia crecimos 70%, así que estamos con muy buenas expectativas ahora para el 2024.



Nuestro negocio después de la pandemia se consolidó muy bien. La gente a partir de la pandemia pasó a tener una mejor conciencia de lo importante que es dejar protegida. Y nosotros, como compañía líder, aprovechamos eso como una gran campaña de concientización y aportamos nuestro pequeño grano de arena.



Hemos diseñado todas nuestras campañas de marketing y comunicación de manera bien sencilla para trabajar sobre la conciencia de la gente. Porque al final del día nuestro desafío está en que no debería viajar gente sin estar protegida.



¿Por qué siempre se debe estar protegido?



Cosas malas pasan siempre, pasan estando en tu casa y estando de viaje. Pero de viaje hay una mayor probabilidad de que ocurra, eso lo hemos estudiado. Cuando se está de viaje por lo general nos salimos de nuestras rutinas. Si alguien se enferma en casa, se conoce el centro de salud, tienes a la familia, sabes dónde ir. Estando de viaje esto es más complejo, hay países sobre todo donde no se tiene tan claro cuál es la clínica que te atiende bien. Por eso insistimos en la importancia de viajar protegido.



¿Cómo ven el mercado colombiano?



Colombia es el país donde más competidores existen de la región y en muchos casos la competencia termina siendo por precio y por lo tanto a nivel de coberturas. Y en ese tipo de competencia, a veces el viajero queda desprotegido. Para dar una idea, hoy un día de internación en Estados Unidos no baja los US$20.000. Nosotros damos una cobertura de un millón de dólares en muchos casos, porque hemos tenido casos de un millón de dólares.



¿Los colombianos sí adquieren seguros?



En general, los latinoamericanos tenemos una cultura menos madura respecto al seguro. En nuestro servicio en particular, la asistencia al viajero, en los países del hemisferio sur, Uruguay, Argentina, Chile, tienen quizás un poco más de madurez, y esto tiene que ver con las distancias, todo queda muy lejos.



¿Cuáles son las pólizas que más venden?



Desde un punto de vista de coberturas, nosotros con posterioridad a la pandemia hemos puesto más atención en productos de un millón de dólares y de tres millones de dólares. Hoy ya no tenemos nada por debajo de US$60.000, que es el piso que se debería tener, dependiendo del destino, además comprar uno de $600.000 –ejemplo hipotético– no cuesta 10 veces más, es marginal el crecimiento porque ahí hay todo un tema actuarial detrás que explica que la mayoría de los casos, afortunadamente, son casos sencillos y de menor costo.



Por eso es que desde una perspectiva de cliente no tiene sentido comprar productos baratos y de baja cobertura porque el riesgo que estás asumiendo es muy grande y la diferencia de precio es muy baja.



¿Qué productos llegan?



Hemos incorporado desde el año pasado la cobertura de preexistencia en todos nuestros productos. No todo el mercado lo tiene. Un ejemplo típico, una persona que tiene diabetes, hipertensión u otro problema y que está perfectamente estable, pero se va de viaje y la enfermedad crónica se agudiza. Si el producto no tiene cobertura de preexistencia, corren el riesgo de que nieguen el servicio.



¿Cómo van con el avance digital?



El 54% de nuestras asistencias se inician en medios digitales, principalmente WhatsApp y nuestra aplicación. Eso ya existía, pero ¿cuál era el problema que teníamos previo a la pandemia? Eran pocos los países que tenían normativas que permitieran las recetas digitales, después de la pandemia la mayoría de los países regularon que las recetas virtuales son legales. Así, cerramos acuerdos con prestadores en todos los principales destinos, con nuestros clientes, Europa, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil y México.



Hay dos formatos de asistencia, uno, el viajero va al médico y no paga nada porque nosotros le pagamos directamente al médico, o bien en un 3% de los casos, porque se está en un lugar muy raro donde no tenemos un convenio previo, tienen que ir a un médico, pagan y nosotros hacemos el reembolso.



Nuestro desafío es que porcentaje sea lo más pequeño posible, pues para nosotros, los costos de salud en el extranjero son muy altos y a veces las tarjetas de crédito no tienen límites tan altos.



¿Cuáles son las asistencias más frecuentes?



En agosto del 2022, sobre todo en Europa, fue el récord de pérdida de maletas y si bien eso ha mejorado todavía no se ha disminuido, sigue habiendo muchos problemas de pérdida de maletas, así que eso por lejos es la principal causa de asistencia no médica.



Del lado médico, afortunadamente son cosas sencillas, infecciones gastrointestinales, quemaduras por el sol, accidentes de tránsito, que se manifiesta una enfermedad grave estando de viaje, infartos, etc.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio