¿Reforma a la salud limitaría inversión? AstraZeneca responde

Las estrategias y retos a los que se enfrenta el sector de la salud se centran en mejorar las condiciones y tratamiento de los pacientes del país. Farmacéuticas como AstraZeneca vienen trabajando en sus líneas de negocio para otorgar estabilidad bien sea en vacunas o en investigación de medicamentos.



Así lo confirmó Allan Aldana, director de asuntos de gobierno y corporativos de AstraZeneca en el clúster andino, que en entrevista con Portafolio habló de los planes de la compañía, que tiene presencia en el país hace 25 años, y de las estrategias de prevención de enfermedades.



¿Cuál fue es el balance de la operación de AstraZeneca en 2022?

Tuvimos un balance muy bueno, somos una compañía enfocada en la innovación y el desarrollo de medicamentos y ha sido muy positivo cómo ha venido evolucionando en el país y en el clúster andino que está compuesto por Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.



¿Tienen más clústers en la región?



Nosotros tenemos una estructura para mercados muy grandes como México y Brasil y otros clústers como lo son Centro América y el Caribe, el andino que son los países que nombré anteriormente y el cuarto que es el cono sur, con Uruguay, Argentina y Chile. Esa es nuestra estructura, con centros que permitan llevar la innovación a estos países.



¿Cómo está Colombia frente otros países de la región?



Colombia tiene un sistema de salud que es muy bueno en materia de acceso a medicamentos, lo cual lleva a que su población en línea general en Latinoamérica sea bastante importante para la compañía. Es un mercado importante, lo que nos lleva a ser mucho más proactivos en planes y proyectos para el país.



¿De qué se compone su portafolio?



Somos una empresa muy conocida por el tema de la vacuna, pero esta no es la esencia de la compañía. Somos la fusión entre Astra que era sueca y Zeneca que era británica, y comenzó con su línea de negocio de medicamentos cardiometabólicos, diabetes, hipertensión, falla renal y cardiaca. Otra unidad de negocio es la investigación en oncología. Nos caracterizamos por investigación en cáncer de pulmón, próstata, ovario y pronto en Colombia de mama. La tercera línea está enfocada en asma, Epoc y en virus sincitial respiratorio y la última una integración con Alexion para enfermedades raras.



¿Cómo llegan a la vacuna del covid?



Llegamos en una asociación entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Nosotros no teníamos una línea tan desarrollada en ese sentido, por eso hicimos la alianza. Dimos la vacuna sin ningún tipo de ganancia durante la pandemia. Las vacunas que se entregaron a través del mecanismo Covax, las 10 millones de dosis que se vendieron a Colombia fueron a costo, no hubo ganancia. A nivel mundial fuimos la compañía que más entregó dosis. Estudios calculan que nuestra vacuna estaba más enfocada en países de medianos y bajos ingresos y es la que se considera como la que salvó más vidas. Esta es una unidad de enfermedades infecciosas va a seguir existiendo con la oportunidad de seguir desarrollando la vacuna, porque va evolucionando con más variantes.

Las dosis de AstraZeneca que llegarán al país se destinarán para primeras dosis y completar esquemas. Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Cómo van las relaciones con las entidades sanitarias?



El Invima tiene que seguir siendo una autoridad de referencia para el mundo, lo que quiere decir que los medicamentos que se produzcan tengan la calidad para llegar al paciente colombiano. Lo que abogamos es que la calidad no deje de ser un componente menor. Se necesita un Invima mucho más fortalecido, una buena oportunidad es que se asocie con las autoridades internacionales y que en la medida de lo posible trabaje en conjunto con la empresa para más información y mejor decisión.



¿Tienen plantas en el país?



Nosotros importamos medicamentos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, para la vacuna creamos una cadena de suministro para A. Latina donde se previeron más de 150 millones de dosis para la región, exceptuando Brasil que tiene su propia planta.



¿A qué retos se enfrentan?



El acceso a nuestros medicamentos, el cómo llegar a mayor número de pacientes. También los diagnósticos tempranos de las enfermedades crónicas son realmente importantes porque garantizan un mejor resultado para los mismos pacientes. Hay cambios macroeconómicos en los sistemas de salud y son retos que la compañía tiene que empezar a evaluar. Identificamos un desafío en llevar nuestros medicamentos a zonas apartadas. Estamos trabajando para llegar con medicamentos del virus sincitial respiratorio a La Guajira y Chocó.



¿Tienen planes de inversión?



Tenemos diferentes proyectos como el hub de innovación. Este se conecta a la red de centros de innovación de AstraZeneca a nivel mundial. Colombia fue el último en sumarse y la idea es juntarnos con la academia y las startups. Contamos con un programa en salud joven, que está enfocado en educar frente a enfermedades no transmisibles para jóvenes. Está en tres localidades de Bogotá, Suba, Engativá y Fontibón, en 17 colegios.



¿Por la reforma hay limitantes para la inversión?



Estamos creciendo, tuvimos un incremento del 44% en contrataciones entre 2021 y 2022. Cambiamos de oficina, lo requiere una inversión para juntar a las personas que están vinculadas. Por otro lado, creemos en el sistema de salud colombiano y ante estas posibles reformas consideramos que hay oportunidades para seguir apostando por el país.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio