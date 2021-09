Atentado contra instalación petrolera en Barrancabermeja

A través de un comunicado, Ecopetrol rechazó las acciones violentas de terceros que se registraron en la noche del pasado domingo contra instalaciones petroleras en el campo La Cira Infantas, en Barrancabermeja.



El primer evento fue perpetrado en la línea de transferencia de 12 pulgadas que transporta crudo desde la Estación La Cira Infantas 1 a la Estación La Cira Infantas 3 A, en campo 45.



El segundo evento ocurrió en el oleoducto de 12 pulgadas que transporta crudo desde la Planta Deshidratadora El Centro a la refinería de Barrancabermeja, a la altura del sector de Planta Nueva.



“Las dos líneas de producción presentan roturas de gran tamaño y generaron afectación en suelos y vegetación por el derrame de hidrocarburos. En los lugares no se presentaron afectaciones a personas. Desde anoche el derrame de crudo fue controlado”, señala Ecopetrol en el comunicado.



A renglón seguido, la petrolera solicita a la comunidad del corregimiento El Centro que se abstenga de acercarse a los lugares de los incidentes, hasta tanto culminen las labores de atención, reparación y mitigación.



De igual manera, hace un llamado para que cesen estos delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera.



El general de las Fuerzas Militares, Luís Fernando Navarro, confirmó en rueda de prensa que el atentado terrorista en el campo Cira Infantas de Ecopetrol, es una posible retaliación por las capturas la semana pasada de alias "Nilson", cabecilla de las redes de terrorismo del Eln y alias "Pisco", personas que delinquían en Santa Rosa, sur de Bolívar.



El general Navarro manifestó que en la zona se encuentran los uniformados antiexplosivos de la Policía de Santander y miembros del Ejército verificando que no hayan más atentados.



"Hemos sido persistentes, la semana se dio la captura de dos peligrosos bandidos, alias Nilson y alias Pisco, estas acciones producen unas retaliaciones del frente de guerra Jesús Darío Ramírez Castro del Eln, como consecuencia de ellos es que se produce el atentado de la vereda campo 45, contra el oleoducto", precisó.



Así mismo, subrayó que la infraestructura de Ecopetrol no estaría en riesgo.



