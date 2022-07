Audi traerá más de 10 modelos eléctricos en tres años

Las Américas son el nuevo foco de Audi y el Grupo Porsche, en general, incluida Volkswagen. El director de Audi para Latinoamérica, Martin Bayer, señaló que llegarán nuevos modelos 100% eléctricos al país.



¿Cómo está el mercado de Audi en Latinoamérica?



Es una de las regiones donde queremos crecer. En Europa ya no hay mucho lugar para ello. En cambio, aquí la población joven está creciendo y con ella su poder adquisitivo.

Y un punto estratégico es que queremos tener más independencia de China. Por ello también estamos moviéndonos a las tres Américas, Canadá, Estados Unidos, Centro y Suramérica.



¿Más fábricas en la región?



Recientemente abrimos México, y allí se produce la Q5 para todo el mundo. Y seguramente invertiremos más en EE. UU. De manera estratégica.



¿Cuánto representan las tres Américas en ventas?



Suman un 20% del total, Especialmente Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica sería un 3%.



¿Y Colombia?



Ahora con el Grupo Porsche Colombia tenemos la meta de duplicar el volumen de ventas en cinco años. Esto ocurre debido a los cambios que está experimentando el mundo. Queremos migrar a no depender tanto de un mercado, hoy China es 50% de las ventas de Audi.



Este no es un tema exclusivo de nosotros es en la industria en general la que se busca reducir la dependencia en diferentes áreas.



¿La coyuntura les hace cambiar?



La guerra rusa, la situación de China y la pandemia nos hicieron cambiar la estrategia. Ahora buscamos ser menos dependientes de un mercado. Y en ese contexto encaja perfecto fortalecer Latinoamérica.



¿Cambió el negocio?



Cuando se llega a situaciones extremas como la de Rusia, Audi para toda su operación y negocios: no ventas, no producción, no nada. Para el Grupo la ética y el ambiente son asuntos muy importantes. Y por eso en este momento es imposible hacer negocios en Rusia.



¿Tenían operación en Ucrania, qué pasa con eso?



Sí, teníamos proveedores en ese país. Y decidimos moverlos a otros países: Alemania, Túnez y Turquía.



¿Queda el lío de logística y microchips?



Con semiconductores hicimos contratos especiales con los proveedores a nivel global y estamos priorizando la producción de Audi y de Porsche en el Grupo, debido a que dan mayor margen de rentabilidad. Hoy producimos menos Seat y Volkswagen.



Y en logística, por ejemplo, compramos todo el espacio posible en los aviones en China. Y así las partes llegan volando. Y para los autos tenemos unas demoras en puerto, pero no son complejas. Tenemos nuestra propia empresa de logística con sus propios barcos.



¿Cómo ve la recepción de los eléctricos de la marca?



En Colombia es muy positivo, lanzamos recientemente los e-tron y ya llevamos 80 facturados. Es el segundo carro eléctrico más vendido este año en Colombia y con un precio que es el doble del más vendido.



En Colombia 4 de cada 5 clientes son nuevos con la marca y en la modalidad eléctrica, son personas que buscan nueva movilidad.



Claro esto supone darle a los clientes una formación distinta sobre cómo se maneja, cómo se carga el carro. Y tenemos un nuevo rol dentro de los concesionarios que es orientar y formar al cliente en vehículos eléctricos.



¿Traerán más eléctricos?



Por supuesto que sí. A finales del año llega el e- tron S, la versión deportiva del que ya lanzamos en febrero, tanto en versión SUV como en sportback. Y de aquí al 2025 tendremos más de 10 modelos diferentes en Colombia.



Queremos que para ese año las ventas en Colombia sean un tercio eléctricas y lo mismo afuera.



¿Y las electrolineras?



Cada mercado es muy diferente y depende de cómo las personas usan el auto.

En el caso de Colombia, pensamos en cargadores en casa. Cuando vendemos un carro eléctrico nos preocupamos mucho de hacer prechequeo en el momento en que se hace la venta, para que realmente se pueda hacer la instalación en la casa.



Audi vende el e-tron con la instalación y el cargador en la casa. Y se lo garantizamos al cliente. Vemos que el 80% de las cargas son en la casa. Eso es una parte. Pero es importante que los países desarrollen la infraestructura, porque esto no es parte del futuro esto es ya.



Y dentro de los estándares de Audi, todos los puntos que vendan e-tron, deben tener cargador de carga rápida de aquí a diciembre, y contribuir a la electrificación. Esto quiere decir que están para nuestros clientes, pero las otras marcas eléctricas los pueden usar.



