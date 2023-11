Cómo será la entrega de medicamentos No PBS para afiliados de Sanitas: algunas claves

Desde este 15 de noviembre, Cruz Verde ya no suministrará medicamentos No PBS a afiliados a la EPS Sanitas, pues la entidad había acumulado suficientes deudas con la farmacia.



Al respecto, la EPS respondió en un comunicado: “​​Siendo coherentes con la confianza que han depositado en nosotros más de 5.7 millones de afiliados, estamos realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones. Por esa razón, y poniendo a nuestros usuarios como máxima prioridad, desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por más de 28 años”.



Recordemos, que ya hace unos días Cruz Verde en una comunicación informó que la entidad había acumulado una deuda de 400 mil millones y que no habían llegado a ningun acuerdo de pago, por tanto, se suspendía el suministro.



Según los datos suministrados por Sanitas a la opinión pública, hay más de cinco millones de afiliados a Sanitas, en total unos 30 mil usuarios mensuales y según ese dato más de 6.000 medicamentos y tecnologías se entregan mensualmente.



Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es ¿si esto afectará a los afiliados de la EPS? Por ello, le compartimos algunas claves para entender qué viene para los afiliados a esta entidad.

Medicamentos que no entregará Cruz Verde

Los afiliados a Sanitas ya no podrán reclamar medicamentos No PBS en esta farmacia.



Los No PBS son aquellos que no están incluidos dentro del plan que el Gobierno define como esenciales para la obtención del derecho a la salud de los colombianos.



Esto afectaría sobre todo a pacientes con enfermedades de alto costo como el cáncer o a pacientes mayores, a quienes se les ordenen productos que no estén en el PBS como pañales para adultos.



¿Quién entrega ahora los medicamentos No PBS?

La EPS Sanitas anunció que ahora será Audifarma quien entregue estos medicamentos. Pero, los que hacen parte del PBS los seguirá entregando Cruz Verde.



"Es importante aclarar que los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) seguirán siendo dispensados a través de la red Cruz Verde”, afirmó Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas.

¿Sanitas pagará la deuda?

De acuerdo con El Tiempo, Cruz Verde no habría hecho ningún tipo de acuerdo para pagar la deuda acumulada.



Por su parte, Sanitas lo que ha informado es que se hará cargo de la financiación, es decir, del pago al nuevo proveedor que es Audifarma.



