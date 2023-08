Pulso entre los operadores móviles seguirá al rojo vivo

Un informe realizado por la firma EConcept, especializada en estudios económicos, contratado por Claro, destaca cómo está actualmente el mercado de telecomunicaciones en el país, así como los servicios que prestan los jugadores más relevantes.



(Vea: Abecé: cómo sería la nueva compañía que desarrollarían Tigo y Movistar).



Entre los principales hallazgos del reporte se destaca una proliferación de operadores en los últimos años. Es así como se pasó de un mercado con dos operadores regionales a 17 de carácter nacional.



“Hay más operadores de servicios móviles. Colombia pasó de tener pocos operadores regionales en los primeros años a tener un amplio número de empresas con el potencial de operar a nivel nacional. Adicionalmente, se espera la inclusión de empresas como IP Mobile y Plintron”, detalló el informe.



Otro de los frentes que abordó el reporte se centra en la tasa de desafiliación en el mercado, conocida como churn.



Según la investigación esta se mantiene cercana al 15% trimestral, lo que indica una alta movilidad de clientes entre diferentes proveedores. Ahora bien, las operaciones de portabilidad se han incrementado de forma sostenida en el mercado, pasando de miles de operaciones por trimestre en 2011 hasta llegar a millones en 2022.



“Una evidencia de que, si no se mantuviera un esfuerzo permanente por competir para atraer usuarios, Claro vería desaparecer su mercado en pocos años”, comentó este operador.



En cuanto a la competencia, se destacaron múltiples dimensiones, no sólo en precios. En primer lugar que este es un sector con un nivel de competencia creciente, que la competencia se da en diferentes dimensiones: por precios, por calidad, por cobertura y/o por variedad. Sumado a que este tipo de dinámica obliga a que los operadores innoven en la manera de retener y atraer clientes.



“Fomentar la inversión en una infraestructura de red sólida en el mercado mayorista es indispensable para la competencia”, detalló el texto.



(Vea: Servicio de internet móvil generó $8 billones en 2021).



Ante las nuevas tendencias, que favorecen a los usuarios, se destacan tres puntos fundamentales: la disminución de precios, aumentos en el tráfico consumido por usuario y una mayor variedad en las ofertas de los operadores.



“Más usuarios, con acceso a más servicios, más baratos y en mayor volumen implican necesariamente mayor bienestar para el usuario”, se destacó el reporte.



Frente al panorama competitivo que tiene el país actualmente, el reporte afirmó que el espectro será indispensable para competir agresivamente en todas las dimensiones.



“Todos los operadores del mercado están mostrado interés en las subastas de espectro de la tecnología 5G. El interés es señal de la intención de aumentar la participación en el mercado hacia el futuro, permitir el acceso a espectro ayuda a que todos compitan mejor en beneficio del usuario”.



Como último frente, el informe deja algunas recomendaciones sobre la regulación.



Aquí se destaca que: “No hay evidencia clara de riesgos a la competencia en el mercado minorista de Servicios Móviles y, aunque la concentración continúa siendo elevada, la dinámica sostenida de mercado es de competencia y disminución de precios”.



Por otro lado, voceros de Movistar aseguran que “Claro ha venido exponiendo estos argumentos cuando la CRC decide declarar la dominancia en mercados móviles, no se estaría aportando nada adicional. Por el contrario, desconocen la realidad del mercado en la que ellos siguen teniendo una dominancia”.



(Vea: El impacto que tendría el posible impuesto a planes de telefonía móvil).



PORTAFOLIO