Auteco Mobility traerá más de 6 modelos de vehículos en 2021

Auteco Mobility, que ya tiene más de media docena de modelos de vehículos en el mercado eléctrico, espera tener en el mercado tres nuevos vehículos particulares, de los cuales dos serán familiares un del segmento medio y el otro una SUV del segmento premium.



(‘Ofrecemos desde patinetas hasta camiones’).

En carga llegarán dos nuevas referencias de camiones eléctricos con caja de cambios y además ofrecerán dos versiones de cada modelo, si bien llegan con un kit completo de equipamiento, los clientes podrán tener más capacidad de batería y una telemetría analítica.



Igualmente, al cierre del año tendrán dos modelos de pick up, doble cabina eléctricas.



Estos anuncios los hace Javier Alfonso Bohórquez, presidente de Auteco Mobility, quien comenta que su planta opera al 100%.

La compañía que este año celebra sus 80 años de existencia ha sido reconocida por la producción y comercialización de motos de diferentes marcas, sin embargo, su presidente afirma que “hoy las llantas no son el límite”, en una clara alusión a la ampliación de su core de negocios.



“Ahora miramos 18 ruedas”, afirma Javier Alfonso Bohórquez, presidente de Auteco Mobility, destacando que en todo caso “será movilidad limpia” y este 2021 es el año de la presencia fuerte en ese mercado.



Y no bromea, recientemente presentaron su primer citi car ZD D2S, eléctrico para dos pasajeros y ya tienen en el mercado una pick up doble cabina eléctrica marca JAC Electric, camionetas eléctricas Dongfeng, camiones de hasta 4 toneladas Stärk y las marcas Zhidou y Ceronte.



Como la filosofía de la marca es resolver la necesidad del cliente, en la actualidad adelantan varios proyectos con importantes empresas colombianas para entregar una solución adecuada. La historial ya los deja con 250 carros de carga, camionetas y camiones colocados en el mercado colombiano.



El pedido de los clientes empresariales de carga es el mismo: “necesito un camión que arranque en pendiente hasta de 25° que no se cuelgue, y que cuando este en bajada lo pueda tener con caja no solo a pedal de freno”, y Bohórquez lo describe orgulloso: “con nuestros aliados chinos logramos desarrollar el producto que pidió la empresa nacional, tenemos camiones que son eléctricos, pero con caja de cambios y que todos los días demuestran su eficiencia en el trabajo”.



Parte del éxito en la incursión en ese mercado, está explicada en el hecho de realizar alianzas con los productores de los camiones y con empresas que son reconocidas internacionalmente por la calidad de sus máquinas para el trabajo en Colombia, “hoy por ejemplo tenemos una alianza con Kenworth de la Montaña, también hicimos alianzas con compañías que comparten con nosotros sus necesidades de equipos”, explica el directivo.



“De esa manera hoy trabajamos en diferentes proyectos, que responde a necesidades de cada cliente, cuando ellos tengan sus máquinas no contaminantes, el país se irá dando cuenta las ventajas de esta modalidad”, anota el presidente de Auteco Mobility.