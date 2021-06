Autoniza, uno de los concesionarios afectados por el paro nacional

El paro frenó muchas actividades productivas y en otras además afectó a los trabajadores, los activos y la producción. Los concesionarios de vehículos no han sido ajenos a esos efectos.

Autoniza, una marca con más de 40 años de historia, también ha tenido que cerrar vitrinas y guardar los carros para evitar que los destruyan.



Su presidente, Juan Pablo Lince, dice que cuando comenzaron el 2021 tenían una expectativa muy alta, pero se presentó un desabastecimiento de semiconductores en todo el mundo lo que dificultó la disponibilidad de carros y luego llegó el paro al país.



Agrega que sin embargo, esta crisis mostró algo positivo y es que la demanda existe, la gente sigue buscando el carro, “ahora esperamos que el segundo semestre las cosas mejoren”.



¿Cómo les ha ido en el paro?



A la falta de semiconductores, le debemos sumar que con el paro ahora tenemos carros en los puertos que no se pueden legalizar ni facturar, buques que no han podido descargar, y no se puede vender.



¿Las vitrinas siguen operando?



Como hay pocos carros, hay semanas que quitamos los carros, otras semanas los guardamos. Vemos en otras empresas vitrinas destruidas.



¿La actividad en las vitrinas es igual?



No. Horarios no hay, se abre cuando se puede y se trabaja en los horarios que se puede, se trabajan las horas que se puede, y los cierres obligados de fin de semana pararon los días de mayores ventas. Hay jornadas que no se trabajan ni ocho horas.



Juan Pablo Lince, presidente de Autoniza. Archivo particular

¿Cómo les fue el 2020?



Sortear ese 2020 fue complejo. Aquí nos manejamos de forma diferente, nosotros tuvimos unos despidos, pero no mandamos a vacaciones a nadie. Nos dedicamos a capacitar la gente en venta digital.



Cuando otras empresas estaban en vacaciones, nosotros estábamos capacitando, así cuando arrancamos en el trabajo virtual, vendimos mucho. En ese momento, nos reuníamos todos los días para resolver cómo enfrentar y estandarizar procesos, que eran nuevos para nosotros. Nos dedicamos a innovar en la venta de carros por internet.



¿Son multimarca?



Sí. Tenemos en Colombia cinco marcas (Mercedes-Benz, Suzuki, Citroën, Cherolet y Kia), y en Perú una marca, Chevrolet con cinco vitrinas en Lima, Ica y Trujillo.



¿Cuántos carros planean colocar este año?



Hoy estamos viviendo casi el día a día, con disponibilidad y paros, queríamos vender 12.000 carros, pero nos tocó revaluar, ahora esperamos 7.000 unidades. En la región, Colombia y Perú.



Más de cuatro décadas en el mercado…



Si, son 42 años, gracias al equipo, nuestra gente. Creo que las claves han sido gente idónea, innovar (como lo hicimos en la pandemia, como presentar el producto de forma diferente), tercero el servicio, por eso ‘Autoniza se lo garantiza’. Somos de los pocos con un eslogan que es histórico y la gente lo recuerda.

¿Cómo ve el mercado?



Crecerá obviamente frente al año pasado, con 240.000 unidades, el ranking se va a mover dependiendo de las disponibilidades que tengan de carros.

Veo a Colombia con potencial de crecimiento bien grande, con años de crecimiento en el sector automotriz.



Necesitamos estabilidad económica y que ojalá se calme todo lo que está pasando.



HISTORIA



Autoniza tiene divisiones de mantenimiento y vitrinas. Cada marca tiene un equipo. Actualmente, son casi 500 empleados. Además, opera una red de 13 salas de exhibición y 11 centros de servicio en Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, más los de Perú. Y ahora tienen un centro de experiencia y de servicio al aire libre.



CÉSAR GIRALDO

