‘Apostamos por el mercado de las pymes’

La empresa Avaya, enfocada en soluciones de telefonía y centros de llamadas, busca seguir fortaleciendo su portafolio de productos y de servicios en el país. Además de consolidar su participación en industrias como la BPO, la banca y la de telecomunicaciones, la compañía apuesta por trabajar con las pymes colombianas.



En entrevista con Juan Manuel Mesa, director de Avaya para la Región Andina, el ejecutivo habló sobre los buenos resultados que ha tenido la empresa en los últimos meses en Latinoamérica. Asimismo, destacó el crecimiento que ha tenido la solución IP Office, enfocada en la telefonía tradicional, debido al retorno de las oficinas; igualmente Mesa comentó cuál es la tendencia que se ve entre los clientes de contact center que están pasando todas sus soluciones “de un modelo de mantenimiento tradicional a uno por suscripción en la nube”.



¿Cuál es el balance que puede realizar la empresa?



El año fiscal 2022 viene con un balance muy positivo para la Región Andina, con un crecimiento de un digito con respecto al año fiscal de 2021, alcanzado un amplio posicionamiento tanto en el mercado enterprise (empresas) como en el mercado medio. Esto ha permitido que seamos la segunda región con mayor contribución al negocio en Latinoamérica.



A nivel global los resultados también son muy destacados con ingresos por US$713 millones. En donde el software representó un 62% de los ingresos totales y los CAPS (nube, socios de alianzas y subscripción) representó 44% de los ingresos, comparado con 34% hace un año.



¿Cuántas soluciones ofrecen y cuál es la que más viene creciendo?



Ofrecemos una amplia variedad de servicios. En el mercado medio está la de IP Office, que es una solución de telefonía tradicional que ofertamos a través del modelo suscripción con nodos instalados en muchos Data Centers y Service Providers, lo que nos demuestra que esta comunicación tradicional por voz sigue estando muy vigente y además encaja a la perfección con el retorno a la oficina. Nuestros dispositivos (teléfonos, cámaras, etc) se siguen vendiendo y esto va en aumento, sobre todo los implementos para videoconferencias.



En el mercado Enterprise (empresas), BPO y bancario las soluciones en la nube de comunicaciones unificadas y colaboración, al igual que las de centros de contacto Avaya OneCloud, bajo el modelo de suscripción, son las que más están adoptando las empresas.



Estamos observando cómo los clientes de contact center están pasando todas sus soluciones de un modelo de mantenimiento tradicional a uno por suscripción en la nube. Soluciones como Avaya OneCloud crecieron un 137% frente al mismo periodo del año anterior, representando un ingreso anualizado recurrente (ARR) de US$620 millones.



¿Cuáles son los sectores que más requieren de sus servicios?



La industria BPO, la banca, el sector de las telecomunicaciones y mercado medio de telefonía tradicional son los que más demandan las soluciones y los productos de Avaya.



¿Cuáles son esas alianzas que viene realizando para reforzar su portafolio?



Recientemente cerramos una alianza con Microsoft. Vamos a vender soluciones de Contact Center as a service y comunicaciones unificadas as a service alojadas en la nube de Microsoft Azure. Esto nos acerca a todas las capacidades de una empresa como Microsoft, y une lo mejor de dos mundos: un proveedor de comunicaciones que le permita comunicarse con sus clientes, tanto a nivel de contact center como a nivel de comunicaciones unificadas, y alojados en uno de los mejores a nivel de nube que es Microsoft Azure.



Otra gran alianza es con Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), proveedor internacional líder de soluciones de comunicaciones, redes y nube. Finalmente, otra de las alianzas más importante, y que compartimos en el marco del Avaya Engage Latam 2022, es la alianza con MPS, distribuidor de tecnología número uno en Colombia.



¿Cómo ha sido su trabajo para apoyar a las pymes en el país?



Avaya ha estado apoyando y apostando por el mercado de las pymes en el país y eso lo demostramos ampliamente en el momento en el que llegó la pandemia en donde brindamos soluciones de comunicaciones, colaboración y centros de contacto a muy bajo precios que se adaptan a las necesidades de cada empresa.



¿Cuáles son los planes que llegan para esta compañía?



Continuaremos entregando más funcionalidades a nuestras soluciones e impulsar nuestro ecosistema de Experience Builders, que se trata de la capacidad que tienen las empresas de cualquier tipo y tamaño de crear, moldear y personalizar las soluciones a su medida a través del uso de nuestra plataforma de soluciones Avaya OneCloud. Así mismo, es nuestro objetivo continuar siendo el líder en soluciones de centros de contacto y soluciones de colaboración y comunicación.



¿Cómo han visto la transformación digital que han tenido las compañías en el país?



Ha sido una transformación acelerada y obligada, pero también nos hizo dar cuenta de que somos capaces de cambiar. La pandemia se convirtió en un diagnóstico forzado del nivel de digitalización o de transformación digital de las empresas; en este sentido, hay quienes tuvieron un proceso más caótico y costoso, lo que implicó que su nivel de digitalización fuera más bajo.



