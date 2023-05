'Vemos un auge de innovación en experiencia del cliente': Avaya

Archivo particular

Una de las grandes apuestas de la compañía Avaya es ayudar a las grandes, medianas y pequeñas empresas a mejorar su experiencia de cliente a través del uso de herramientas tecnológicas.



En diálogo con Galib Karim, vicepresidente de la empresa para Latinoamérica, el ejecutivo habló sobre el crecimiento de la línea de Customer Experience y de los sectores que vienen adoptándola.



¿Cómo le ha ido a la empresa en este primer trimestre del año?



Este principio de año ha sido muy intenso para la compañía, ya que hemos pasado un proceso de reestructuración financiera en los Estados Unidos. Nuestras operaciones en Latinoamérica no han sufrido ninguna afectación, aquí hemos seguido trabajando y ayudando a nuestros clientes en todo lo relacionado con el Customer Experience (experiencia del cliente). Igualmente, seguimos brindando las mejores herramientas para que las empresas puedan acelerar sus procesos de innovación.



¿Cuánto ha crecido la empresa en Latinoamérica y qué servicios se han venido fortaleciendo?



Si bien no reportamos resultados por región, globalmente estamos viendo mucha atracción y crecimiento en ciertas áreas. Por ejemplo, en nuestra oferta de Customer Experience, basada en la nube, hemos reportado un crecimiento importante, así como en la línea de Experience Platform y en la de innovación, en la cual trabajamos de la mano con nuestros clientes para que estos puedan adoptar esa innovación de forma rápida y muy sencilla. En el caso particular de Colombia, trabajamos con la gran mayoría de las empresas grandes y también con el sector público. Lo que encontramos en cada una de las estas compañías es que existen necesidades diferentes por mejorar el Customer Experience. Nosotros lo que hacemos es trabajar en entender bien cuáles son sus procesos y cómo la tecnología puede habilitar mejor sus procesos. Aquí se incluyen servicios de consultoría y servicios profesionales.



¿Cómo han visto el interés de las empresas colombianas por mejorar la experiencia del cliente?



Actualmente en Colombia hay un sector que es muy importante en el que se vienen empleando este tipo de tecnologías y es el de centros de contacto. Aquí vemos que la adopción viene creciendo. Por otro lado, vemos que hay cada vez más compañías de otros sectores que están adelantando procesos de innovación en el Customer Experience o que están interesadas en mejorar sus proceso. Entonces sin duda vemos una etapa de auge que se mantendrá.



¿Qué ventajas pueden encontrar los clientes en herramientas como el Customer Experience?



La primera ventaja es que las empresas logran retener a sus clientes y atraer nuevos clientes, lo que deriva en un incremento en las ventas.



Por otro lado, permite ahorrar costos y eliminar ineficiencias que se puedan tener en los procesos. Creo que este tipo de herramientas brindan un beneficio de doble vía.



¿Cuáles son los sectores que vienen mejorando en el Customer Experience?



El sector BPO, la banca, que se viene transformado en la parte digital, también se destaca el sector retail, salud y de educación.



Las pymes se han interesado también en mejorar la experiencia de sus clientes a través de la tecnología y vienen invirtiendo en ello.



¿Cómo ven el panorama económico en América Latina?



Nosotros llevamos operando en Latinoamérica más de 30 años y siempre hemos mostrado en esta región una visión de largo plazo. Claramente ya nos hemos acostumbrado un poco a esos vaivenes que se pueden presentar en un país o en dos países o todos al mismo tiempo. Pero sin duda nuestra apuesta es estar en el largo plazo y vemos grandes oportunidades en la región. Hoy más que nunca sabemos que la tecnología es un gran habilitador y queremos acompañar a las organizaciones en sus procesos.



¿Cuánto ha venido invirtiendo Avaya en sus procesos de innovación?



Tenemos más de 3.000 ingenieros que hacen parte del área de investigación y desarrollo, y que constantemente vienen trabajando en nuevos productos y soluciones. Ahora bien, como parte de la inyección de capital que estamos teniendo esperamos hacer una inversión mayor en investigación y desarrollo en nuevas tecnologías que van de la mano con el Customer Experience. En Avaya buscamos siempre innovar y liberar nuevas tecnologías. Asimismo, sabemos que la innovación también viene de los clientes porque al final son ellos lo que usan nuestras tecnologías y nos permiten ver los casos de uso.



¿Parte de sus soluciones están acompañadas de inteligencia artificial?



Sí. Contamos con algunas soluciones con inteligencia artificial que van enfocadas a la parte de servicio al cliente y que se mejoren ciertos procesos. Nosotros manejamos los bots que ayudan a tener una mejor interacción con los clientes.



¿Cuáles son las expectativas para 2023?



Nuestra visión es seguir entregándole innovación a nuestros clientes. Y la meta es trabajar en ello.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio