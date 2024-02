Avianca reabrirá clase ejecutiva en ciertas rutas de Las Américas

Tras las turbulencias de los últimos años, la aerolínea Avianca Group tomó velocidad de crucero tras un inversión de US$470 millones el año pasado. Ahora, según su nuevo CEO, Frederico Pedreira, el enfoque está en consolidar la operación internacional, para lo cual desde mitad de año algunas rutas volverán a tener clase ejecutiva, para vuelos internacionales en Las Américas.



¿En qué fase va la transformación?



El 80% está hecho. No hemos terminado y el modelo funciona porque en 2023 transportamos más pasajeros que nunca, y con menos aviones cerramos con récord de 32 millones de pasajeros. Además, con nuestras encuestas estimamos que en Colombia entre un 15% y 18% de los pasajeros volaron por primera vez con nosotros. Lo que cobramos por kilómetro volado en 2023 estuvo por debajo, en absoluto, de lo de 2019.



¿La gente se acostumbró a volar más ligera y barato?



Más del 30% voló con esa tarifa el año pasado y quiere decir que el pasajero entendió y si quiere volar con la familia para vacaciones va a volar de una manera, pero si quiere ir a Medellín, Cali o Cartagena en el día, compra lo que necesita.



¿Qué falta desplegar?



Hay algunos temas de proyectos que fueron ya definidos hace un par de años, que estamos terminando. Por ejemplo, nuestra nueva configuración del Boeing 787. Hoy ya tenemos uno con nuevas sillas, que está esperando la certificación para empezar a volar. En poco más de un año tendremos todos los 787 con nuevas sillas. Otro ejemplo es la tecnología. El año pasado lanzamos la primera versión de nuestro website y este año vamos a salir con una nueva ‘app’, que en funcionalidad estará en línea con las mejores del mundo.



¿Y proyectos nuevos?



Cuando empezamos teníamos claro que queríamos en Las Américas sólo cabina económica, pero nos dimos cuenta en el 787 que la gente nos estaba pidiendo ejecutiva y tenemos otros 787 que vuelan a Buenos Aires, Santiago, a San Pablo, a Miami y en la segunda mitad de año el 787 va a volver a New York. Ahí decidimos poner clase ejecutiva y funcionó tan bien que una decisión que hemos tomado es que hacia mitad de año vamos a volver a lanzar clase ejecutiva en narrow body (aviones de pasillo sencillo) en algunas rutas.



¿Solo para los vuelos internacionales?



Por ahora será para vuelos internacionales y si nos va bien hasta lo podemos pensar en vuelos locales. No nos podemos olvidar de los pasajeros que están dispuestos a pagar un poquito más, pero que son minoría, porque el que nos llena el avión y nos ha permitido este éxito es el pasajero que sensible al precio.



¿Reemplazarán esas sillas otra vez?



No. Hay competidores que venden ejecutiva con un producto adelante que tiene tres sillas y bloquean la del medio. Nuestro producto fuerte es la silla en sí misma, que es mejor porque tienes más espacio, solo dos sillas, y no tenemos que hacer nada. Tenemos que entrenar a nuestro personal, diseñar un producto de business class a nivel de comida y de bebida que haga sentido.



¿Qué crecimiento de oferta tendrán este año?



Le vamos a seguir invirtiendo a Avianca y otra noticia es que, de la orden de 88 aviones, que empiezan en el 2025, el año pasado hicimos un nuevo acuerdo y le agregamos 15 más. La orden que estaba en 80 pasó a 88 y ahora está en 103 aviones y esto es porque le creemos a la región. Serán aviones que entrarán entre 2025 y el 2031. Este año vamos a crecer 20% en capacidad y eso va a cambiar el mercado.



¿Cómo están las finanzas y qué presión de deuda hay?



No puedo hablar del cuarto trimestre todavía, pero puedo decir que el año fue mejor de lo que esperábamos y nuestros planes son seguir mejorando nuestro nivel de endeudamiento y nuestro margen con niveles de caja que sean saludables.



¿Qué planes de crecimiento de red tienen?



El crecimiento de este año va a estar muy enfocado en abrir nuevas rutas en el mercado internacional, como La Habana, que queremos comenzar a volar en junio, Montreal, empezamos ahorita el Bogotá-Caracas, queremos empezar Quito-Caracas y tenemos un par más y estamos analizando si son desde Cali, Medellín o la Costa. El enfoque será vuelo internacional o punto a punto, pero no desde nuestro hub.



¿Es viable equilibrar los ‘slots’ en Bogotá?



Estamos a favor de la competencia. Si no fuera por ello nunca habríamos cambiado o seguiríamos transportando un quinto de los pasajeros de hoy. A nivel de slots vamos a seguir defendiendo que hay reglas claras definidas por IATA y que tienen que ser respetadas, porque las inversiones que hacemos para poner una ruta a funcionar es un montón de plata. Eso le da tranquilidad a cualquier aerolínea para invertir.



¿Por qué los reparos a la llegada de Emirates?



No es Emirates el problema, sino el concepto del bilateral, hecho para ver beneficios en los dos lados. En este, el beneficio es unilateral porque conecta un mundo de pasajeros y ellos van a ganar. En otros países somos felices peleándonos, pero no hay algún interés económico del sector aéreo colombiano volando para Emiratos. El segundo problema son las inversiones de largo plazo. Esas rutas troncales, que llamo el lomo, nos dan ese flujo para después tomar riesgos y abrir más puntos en Colombia y mejorar el servicio. Me preocupa el concepto y que en el futuro pueden pensar en abrir más rutas y ahí sí pueden hacer un daño muy serio.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Editor General de Portafolio