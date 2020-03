Avianca anuncia medidas ante la crisis por el coronavirus

Anko van der Werff, CEO y presidente de Avianca Holdings, anunció este jueves una serie de medidas ante la crisis derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



La compañía anunció que reducirá su operación desde el 23 de marzo y hasta el 1 de mayo, luego de que el Gobierno Nacional dispusiera restringir la entrada de pasajeros internacionales.



Según el CEO de la aerolínea, 142 aviones quedarán en tierra y solo operarán 10 aeronaves en el mercado doméstico y de carga.

Para los vuelos nacionales, operará solo 5 aviones Airbus A320 y 5 aviones ATR, que son los que están a cargo de la filial Avianca Express, y que atienden la operación entre ciudades intermedias sin pasar por Bogotá, principalmente.



El directivo informó, además, que, hasta la fecha, unos 1.600 empleados de la compañía han pedido licencia no remunerada, aunque al interior de la compañía se está solicitando que más trabajadores se acojan a este esquema, ya que por la fuerte disminución de la operación también se reducirá la demanda de personal de servicio.



La aerolínea informó también que dejará de operar las rutas en Perú, Ecuador y el Salvador.



MEDIDAS LABORALES



Según la compañía, esta situación global, sin precedentes en la industria aérea, obliga a la compañía a la congelación de contrataciones, la implementación de licencias voluntarias no remuneradas, las suspensiones de contratos de trabajo, las negociaciones de las condiciones de pago con proveedores y aliados, y el aplazamiento de costos no esenciales y gastos de capital.



Así mismo, tomar medidas financieras como el control de costos, el ahorros y la suspensión de inversiones.



Así las cosas, se suspende toda inversión, gasto o proyecto que no esté estrechamente relacionado con el mantenimiento y operación doméstica, así como viajes y eventos.}



Adicionalmente, Avianca entabla conversaciones con distintos aliados para evaluar los pasos a seguir.



“Esta es sin duda la mayor crisis de la industria aérea en la historia. Las decisiones que estamos tomando nos duelen, son extremadamente difíciles, pero debemos ser flexibles y afrontar la situación. La suspensión total de nuestra operación internacional y la fuerte contracción de la doméstica nos obliga a que la mayoría de nuestros empleados vayan a casa. Es momento de que los gobiernos de la región tomen medidas excepcionales que mitigen el impacto social y económico que afecta a cientos de industrias. Si queremos volver a conectar a América Latina y preservar los más de 20.000 empleos que generamos necesitamos del concurso y colaboración del conjunto de actores de industria y sobre todo del apoyo y cooperación de los gobiernos”, comenta Anko van der Werff, presidente y CEO de Avianca Holdings.



Durante esta situación, Avianca ha prestado toda la colaboración a gobiernos y embajadas para que los extranjeros en Colombia puedan salir del país y retornar a sus hogares.