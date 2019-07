Avianca se encuentra renegociando parte de su deuda con sus acreedores

Con el objetivo de aumentar la liquidez y de promover la confianza en la compañía, Avianca Holdings se encuentra renegociando parte de las deudas con sus acreedores, las cuales sumarían unos US$7.000 millones, según el último informe financiero con corte a marzo.



De acuerdo con Adrian Neuhauser, nuevo Chief Financial Officer, los márgenes operacionales pueden aumentar este año y llegar al 10% en el 2020.



¿Cuál es la realidad financiera de Avianca?



Avianca es la segunda aerolínea más importante de Latinoamérica y es una empresa crítica para el flujo de pasajeros de toda la región. Pero creemos que por el objetivo de crecimiento que ha tenido por muchos años, ha perdido el enfoque en lo que tiene que ver con la rentabilidad marginal.



Desde el punto de vista operativo creemos que es tremendamente sólida, pero hay que reenfocarse en la rentabilidad, y para eso tenemos un plan muy concreto, denominado ‘Avianca 2021’.



(El holandés experto en aerolíneas que aterriza en Avianca).



Además, la situación financiera de Avianca también es sólida. Puramente en términos de métricas, de la deuda y de los flujos que se generan, puede hacer frente a todas sus obligaciones sin problema.



Sin embargo, el inconveniente que se ve en el proyecto que estamos desarrollando para reperfilar las deudas, es que estos pasivos son de muy corto plazo.



Entonces, si bien se puede hacer frente a esas obligaciones y amortizarlas en el calendario actual, se requiere de un refinanciamiento continuo, y actualmente, con el tema del cambio de control y con las consecuencias que eso ha traído, se dificulta mantener la velocidad de ese refinanciamiento.



Por eso, lo importante para mantener la liquidez es reperfilar las deudas existente para que tenga un perfil de amortización más razonable, y así volver a acceder al mercado y empezar a extender plazos.



¿Qué garantía hay de que ese reperfilamiento sea exitoso?



Nosotros pensamos que esto va a ser exitoso por un tema de sentido común. Al final, los acreedores, los socios financieros, los proveedores, todos, actúan razonablemente y en su mejor interés.



Lo que nosotros les estamos proponiendo es una solución en la que a todo el mundo se le va a pagar con intereses. No se están solicitando descuentos, ni a nadie se le está pidiendo que vaya a pérdida. Y creemos que esto es significativo, viendo la solidez que tiene el negocio propio, y el gran plan que tenemos para generar rápidamente un incremento del flujo marginal; esto es lo que le hemos mostrado a la gente.



En ese contexto, todo el mundo está en su mejor interés tanto en el corto como en el largo plazo. Esto lo empezamos a conversar con nuestros socios financieros en los últimos días y las reacciones han sido muy receptivas.



¿Todos están de acuerdo?



Para nosotros lo clave es que la gran mayoría de los acreedores nos apoyan, especialmente los más importantes, que para nosotros son las empresas de ‘leasing’, los tenedores de bonos y las agencias que garantizan los créditos de exportación que respaldan la flota propia.



¿Qué compromisos se han hecho?



En materia de objetivos lo que le estamos mostrando a los acreedores es que podemos llegar a márgenes del 10% en el próximo año, duplicando así lo que hay hoy. Obviamente, sujeto a un montón de ahorros que tenemos que imponer.



Pensamos que eso está en línea con nuestros mejores pares en la industria latinoamericana, y como parte de todo este plan hay un compromiso de Kingsland y de United Airlines, que ya lo han hecho público, de contribuir al financiamiento adicional de la compañía para darle un empujón de liquidez adicional a la empresa.



¿Eso quiere decir que vendrán recursos frescos de esta línea de crédito de US$250 millones?



Sí, y eso entraría de manera concurrente con el acuerdo alcanzado con todos los acreedores.



¿Cuándo esperan tener esto cerrado?



Estamos pidiéndole a todos los acreedores llegar a acuerdos en los próximos 45 días, con el propósito de tener esto cerrado hacia finales de septiembre o principios de octubre.



Hay pagos que se vencen antes de eso ¿Qué va a pasar con ellos?



Les estamos pidiendo que nos dejen diferirlo.



¿Qué va a sentir el usuario de Avianca con este plan?



Realmente nada, la empresa no solo puede hacer frente a todos sus costos operacionales, sino que tiene la capacidad de amortizar la deuda.



No hay un tema de flujo operativo que impida que la empresa opere adecuadamente y que los vuelos salgan a tiempo, o que hagamos las inversiones que estamos haciendo para mejorar el producto.



Viene un plan de reenfoque en nuestros principales ‘hubs’, en el que Bogotá es clave, de mejoría en el servicio al cliente y de on time performance. Todos esos pilares del plan se siguen ejecutando y no hay limitación de recursos para eso.



Implícitamente queda claro que el crecimiento va a quedar en espera...



Crecer por crecer sí va a seguir en espera, pero hay un crecimiento bastante estratégico que estamos definiendo, que consiste en agregar rutas y en sacar las que no son rentables.



Este rediseño lo que busca es darle conectividad a todos nuestros clientes utilizando ‘hubs’ más que volando por encima, porque eso permite rentabilizar las rutas. Si se opera una que conecta punto a punto se necesitan pasajeros que se originen y lleguen en esos dos lugares. Pero si eso se hace a través de un ‘hub’, puede haber muchos pasajeros que vayan a distintos puntos y viceversa.



¿Aumentar la rentabilidad de la compañía significa aumentar el precio de los pasajes?



La gente puede pensarlo, pero si se miran las estadísticas sobre el costo de volar en Colombia y Latinoamérica, somos de las regiones más baratas el mundo.



Sin embargo, la intención no es hacer un aumento desmedido del precio. Es más importante enfocarse en la eficiencia del ingreso, concentrándonos en un ‘hub’ que nos permita tener más pasajeros en cada vuelo y, por lo tanto, sumar más ingresos a ese trayecto. De la misma manera, eso nos permite ser más eficientes en costos.



Además, es importante decir que la gran bajada de las tarifas en la región se ha dado por la competencia, la cual sigue. Entonces, pensar que vamos a buscar mayor rentabilidad a través del precio es muy difícil.



El precio de la acción de Avianca refleja la poca credibilidad que tiene en el mercado, ¿esto debería variar?



Nosotros queremos que en el largo plazo se refleje confianza. Se me hace muy difícil especular sobre la reacción reciente de la acción y no es nuestro enfoque. El foco es la operación y solidificar el balance.



Avianca se aproxima a cumplir cien años, ¿puede continuar por otros cien?



Cuando uno analiza el potencial que tiene esta empresa, el del ‘hub’, la marca, la presencia y la penetración en el mercado, así como la lealtad de los clientes, no hay ninguna razón para no lograrlo.



Ricardo Ávila Pinto

Director de Portafolio