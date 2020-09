Avianca buscará aprobación de nuevo plan de financiación

Ayer, la aerolínea Avianca solicitó ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos, el cual está a cargo actualmente de su proceso de reorganización, una moción para la aprobación de una financiación por un valor aproximado de US$2.000 millones.



(Lea: Polémica por pago de bonos a ejecutivos de Avianca)



“Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales”, resaltó Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings.



(Lea: Avianca obtiene compromisos por US$2.000 millones para recuperación)

La propuesta estaría compuesta por un primer tramo garantizado (A) de US$1.270 millones y un tramo B subordinado de US$722 millones. Además, la compañía expuso que el financiamiento incluye cerca de US$1.217 millones de recursos frescos, los cuales US$881 millones corresponderían a la primera parte, mientras que US$336 millones se ubicarían en la segunda mitad del proceso.



(Lea: Gobierno Nacional otorgará préstamo a Avianca)



El Grupo Ad Hoc de tenedores con los que la empresa celebró un acuerdo en agosto pasado, representan la mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023 y proporcionarían además US$290 millones de recursos frescos en esta nueva propuesta.



Por su parte, el tramo B se compone de fondos provistos por financistas preexistentes de Avianca, incluyendo a Kingsland Holdings S.A. y a United Airlines. Son US$336 millones de nuevos recursos, y en la refinanciación de aproximadamente US$386 millones de deuda convertible garantizada previamente emitida en diciembre de 2019 y enero de 2020.



“Seguimos enfocados en ajustar nuestro plan de reorganización para abordar, de la mejor manera, los retos actuales de la industria y los efectos del covid-19”, agregó van der Werff.



La compañía reiteró que el préstamo DIP está garantizado por activos estratégicos que incluyen las participaciones de Avianca en LifeMiles y en su subsidiaria de carga. “Ambos tramos están garantizados proporcionalmente por un gravamen sobre todas las garantías disponibles, con el Tramo B subordinado en derecho de repago al Tramo A”, destacó la compañía.



Finalmente, cabe destacar que la nueva solicitud de financiamiento realizada ayer por la empresa será discutida el próximo 5 de octubre en la audiencia programada por el Tribunal estadounidense.



POLÉMICA POR BONOS



Recientemente, Avianca estuvo nuevamente en el foco de una polémica tras conocerse la información sobre un pago de US$7 millones en bonos a altos ejecutivos de la compañía, el cual se habría efectuado no solo en medio de la pandemia, sino también bajo el marco del proceso de reestructuración que cursa actualmente la compañía en Estados Unidos.



Según la Agencia de Periodismo Investigativo, a directivos como Adrian Neuhauser, vicepresidente Financiero de Avianca, se le pagó, después de que se declaró el virus como pandemia, la suma de US$2.783.272; mientras que a Anco Van Der Werff, CEO de la aerolínea recibió el 5 de junio de este año un bono por US$3.732.494.



Por la controversia, la firma se defendió argumentando que “tal como se había reportado dentro de los documentos presentados en el proceso de Capitulo 11, al inicio de este año se realizaron ciertos pagos a ejecutivos relacionados con obligaciones laborales correspondientes al 2019 y con los resultados obtenidos en el proceso de reperfilamiento de la deuda en 2019”.



A LA ESPERA DE COLOMBIA



La próxima semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca definirá si levanta o no el freno al préstamo por US$370 millones que el Gobierno de Colombia realizaría a la aerolínea como parte de su proceso de reorganización.



No obstante, con esta nueva propuesta de financiación realizada al Tribunal de bancarrota de Estados Unidos, los recursos que la empresa necesitaría del préstamo ofrecido en Colombia no superarían los US$240 millones.